Козлов о лидерах «Салавата»: «Придут иностранцы или нет – у нас есть команда, ребята должны брать эту роль на себя. Хватит сидеть и ждать, что кто-то за тебя решит»

Виктор Козлов высказался о лидерах в составе «Салавата Юлаева».

– На финише сезона казалось, что команде не хватает лидеров, способных взять игру на себя. Сейчас в составе такие ребята появились?

– Мы делаем все, чтобы такие игроки появились. Хоккеисты должны понимать, что нужно решать эти вопросы.

Придут иностранцы, не придут – у нас есть команда, ребята должны брать на себя роль лидера. Хватит сидеть и ждать, что кто-то за тебя решит.

Каждый должен выходить и решать. Без разницы, сколько тебе лет – все должны выходить и приносить пользу команде, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.