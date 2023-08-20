Козлов о лидерах «Салавата»: «Придут иностранцы или нет – у нас есть команда, ребята должны брать эту роль на себя. Хватит сидеть и ждать, что кто-то за тебя решит»
Виктор Козлов высказался о лидерах в составе «Салавата Юлаева».
– На финише сезона казалось, что команде не хватает лидеров, способных взять игру на себя. Сейчас в составе такие ребята появились?
– Мы делаем все, чтобы такие игроки появились. Хоккеисты должны понимать, что нужно решать эти вопросы.
Придут иностранцы, не придут – у нас есть команда, ребята должны брать на себя роль лидера. Хватит сидеть и ждать, что кто-то за тебя решит.
Каждый должен выходить и решать. Без разницы, сколько тебе лет – все должны выходить и приносить пользу команде, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.
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