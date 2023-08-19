Козлов об усилении «Салавата»: «Пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы, будем использовать потенциал нашей команды. Молодые ребята должны сделать шаг вперед»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Александр Самонов Глеб Кузьмин Владислав Ефремов Саша Хмелевски Артем Пименов Матвей Гуськов Хоккей

Виктор Козлов высказался о составе «Салавата Юлаева» перед сезоном-2023/24.

– После Кубка республики Башкортостан вы говорили, что усиления требуются. Будете рассчитывать на молодых ребят? 

– Да, пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы, будем использовать потенциал нашей команды. Молодые ребята должны сделать шаг вперед, шаг наверх. У нас хорошая конкуренция, которая будет заставлять ребят играть лучше.  

– Как будете делить игровое время между Ежовым и Самоновым? Будет ли шанс у молодых вратарей? 

– Планируем, что Самонов будет первым, Илья Ежов – вторым. Одновременно будем подтягивать Вязового, давать ему шанс. Но Семен должен проявить себя, выступая за «Торос». 

– Кто после ухода Кадейкина займет роль второго центра на большинстве? 

– Сейчас у нас пять центральных нападающих: Кузьмин, Гуськов, Ефремов, Хмелевски, Пименов. Будем больше обращать внимания на взаимосвязь игроков. Мы не делим центров на первых, вторых, третьих.

Будут игры, где они должны будут либо сдерживать соперника, либо выходить и задавать темп. У нас будут четыре ровных звена, которые должны становиться лидерами. Каждое должно тянуть свою лямку и делать команду лучше, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSh
Больше всего обидно, что СЮ уже не топ, просто боремся за попадание в ПО, времена звёздного С Ю прошли.....и не видно кто может всё исправить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий