Козлов об усилении «Салавата»: «Пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы, будем использовать потенциал нашей команды. Молодые ребята должны сделать шаг вперед»

Виктор Козлов высказался о составе «Салавата Юлаева» перед сезоном-2023/24.

– После Кубка республики Башкортостан вы говорили, что усиления требуются. Будете рассчитывать на молодых ребят?

– Да, пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы, будем использовать потенциал нашей команды. Молодые ребята должны сделать шаг вперед, шаг наверх. У нас хорошая конкуренция, которая будет заставлять ребят играть лучше.

– Как будете делить игровое время между Ежовым и ? Будет ли шанс у молодых вратарей?

– Планируем, что Самонов будет первым, – вторым. Одновременно будем подтягивать Вязового, давать ему шанс. Но Семен должен проявить себя, выступая за «Торос».

– Кто после ухода Кадейкина займет роль второго центра на большинстве?

– Сейчас у нас пять центральных нападающих: Кузьмин, , , , Пименов. Будем больше обращать внимания на взаимосвязь игроков. Мы не делим центров на первых, вторых, третьих.

Будут игры, где они должны будут либо сдерживать соперника, либо выходить и задавать темп. У нас будут четыре ровных звена, которые должны становиться лидерами. Каждое должно тянуть свою лямку и делать команду лучше, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.