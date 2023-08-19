Козлов об усилении «Салавата»: «Пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы, будем использовать потенциал нашей команды. Молодые ребята должны сделать шаг вперед»
Виктор Козлов высказался о составе «Салавата Юлаева» перед сезоном-2023/24.
– После Кубка республики Башкортостан вы говорили, что усиления требуются. Будете рассчитывать на молодых ребят?
– Да, пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы, будем использовать потенциал нашей команды. Молодые ребята должны сделать шаг вперед, шаг наверх. У нас хорошая конкуренция, которая будет заставлять ребят играть лучше.
– Как будете делить игровое время между Ежовым и Самоновым? Будет ли шанс у молодых вратарей?
– Планируем, что Самонов будет первым, Илья Ежов – вторым. Одновременно будем подтягивать Вязового, давать ему шанс. Но Семен должен проявить себя, выступая за «Торос».
– Кто после ухода Кадейкина займет роль второго центра на большинстве?
– Сейчас у нас пять центральных нападающих: Кузьмин, Гуськов, Ефремов, Хмелевски, Пименов. Будем больше обращать внимания на взаимосвязь игроков. Мы не делим центров на первых, вторых, третьих.
Будут игры, где они должны будут либо сдерживать соперника, либо выходить и задавать темп. У нас будут четыре ровных звена, которые должны становиться лидерами. Каждое должно тянуть свою лямку и делать команду лучше, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.
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