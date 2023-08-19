Козлов о «Салавате»: «Тенденция современного хоккея – как можно быстрее лишить соперника пространства и времени. Имея быстрых форвардов, мы должны агрессивнее играть в прессинг»

Виктор Козлов высказался о философии игры «Салавата» в новом сезоне .

– Как изменится общий подход и философия игры «Салавата» в новом сезоне?

– Тенденция современного хоккея – как можно быстрее лишить соперника пространства и времени. Это подразумевает хороший прессинг, иную работу в средней зоне. В обороне все должно быть четко и надежно.

Имея хороший атакующий потенциал и быстрых нападающих, мы должны делать ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, контроль шайбы в зоне атаки. Повторюсь, имея быстрых нападающих, мы должны агрессивнее играть в прессинг, – сказал главный тренер « » .