Новиков о Гербере: «Это был сильнейший вратарь! Я имел честь поучиться у него в «Атланте», хоть сам и работал тренером голкиперов»
Юрий Новиков поделился воспоминаниями о работе с Мартином Гербером в «Атланте».
Вратарь Гербер выступал за клуб в сезоне-2009/10.
«Когда я был в «Атланте», мне довелось поработать со швейцарским голкипером Мартином Гербером. Это был сильнейший вратарь!
Я имел честь быть с ним и чему-то у него поучиться, хоть сам и работал в ту пору тренером вратарей», – сказал заслуженный тренер России Новиков.
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