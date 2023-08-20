Новиков о Гербере: «Это был сильнейший вратарь! Я имел честь поучиться у него в «Атланте», хоть сам и работал тренером голкиперов»

Теги Мартин Гербер Юрий Новиков КХЛ Атлант Хоккей

Юрий Новиков поделился воспоминаниями о работе с Мартином Гербером в «Атланте».

Вратарь Гербер выступал за клуб в сезоне-2009/10.

«Когда я был в «Атланте», мне довелось поработать со швейцарским голкипером Мартином Гербером. Это был сильнейший вратарь!

Я имел честь быть с ним и чему-то у него поучиться, хоть сам и работал в ту пору тренером вратарей», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

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