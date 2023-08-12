Новиков о словах Артюхина про ненужность образования для тренеров: «Абсолютно неправильно, учиться надо. Говорят, что великий Тарасов советовался с болельщицей ЦСКА Машей»

Юрий Новиков не согласен с мнением о ненужности образования для тренеров.

Ранее бывший игрок клубов КХЛ Евгений Артюхин сказал: «Считаю, тренерское образование не нужно, когда больше 30 лет провел в хоккее, отыграл в и в КХЛ».

«Артюхин, насколько я помню, пробовался в НХЛ. Но он так и не нашел ни своего тренера, ни центрального нападающего. То, что сказал Евгений – это абсолютно неправильно. Что такое тренер? Тренер – это все. И каждый понимает это по-своему. У этого понятия разные значения.

Безусловно, Артюхин – уважаемый игрок. Но учиться для того, чтобы тренером, надо. Чем ниже опустишься, тем больше узнаешь. Говорят, что великий советовался с болельщицей Машей, которая ходила на все матчи , насчет состава.

Для того, чтобы стать тренером, нужно встать на другой уровень. К сожалению, все хотят сразу надеть галстук и работать в командах мастеров. Но для начала было бы очень полезно хотя бы год поработать помощником детского тренера.

Как говорил Тарасов: «Тренер должен поработать в шахте». И тогда начинающий специалист получит школу, которой у него не было. Он пообщается с детскими тренерами. Это очень важный социальный момент. Тренер – это разговорный жанр, он должен любить разговаривать, говорить так, чтобы его слушали», – сказал заслуженный тренер России.