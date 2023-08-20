Николишин перейдет в «Авангард». Клуб договорился с «Амуром» об обмене форварда («Вброс по борту»)

Форвард Иван Николишин перейдет из «Амура» в «Авангард».

Омский клуб договорился с хабаровским об обмене форварда.

Как утверждает телеграм-канал «Вброс по борту», в сделке будут задействованы как минимум 2 игрока «Омских Крыльев».

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром «тигров», набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.

Ранее сообщалось, что в межсезонье « » отказался оплачивать операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

Стороны так и не смогли договориться о новом контракте.