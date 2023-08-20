Николишин перейдет в «Авангард». Клуб договорился с «Амуром» об обмене форварда («Вброс по борту»)

Теги Авангард Амур возможные переходы КХЛ ВХЛ Иван Николишин Омские Крылья Хоккей

Форвард Иван Николишин перейдет из «Амура» в «Авангард».

Омский клуб договорился с хабаровским об обмене форварда. 

Как утверждает телеграм-канал «Вброс по борту», в сделке будут задействованы как минимум 2 игрока «Омских Крыльев». 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром «тигров», набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.

Ранее сообщалось, что в межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

Стороны так и не смогли договориться о новом контракте.

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6 комментариев

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Александр Филиппов
Ответ Сергей Бондаренко
Если бы его Амур в позатом году с помойки не подобрал, где бы он был сегодня?
это к чему? Игрок отработал на своё имя. все получили свою выгоду от игры Ивана за Амур.
+3
0
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Bratsk Bruins
О хорошо. Второе звено есть
+1
-1
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Rodgeras
Ответ chto s licom?
знаменитое 4 звено с 42 очками
В плэй-офф с такими игроками всех порвём!
+2
-2
0
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