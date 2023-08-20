Николишин перейдет в «Авангард». Клуб договорился с «Амуром» об обмене форварда («Вброс по борту»)
Форвард Иван Николишин перейдет из «Амура» в «Авангард».
Омский клуб договорился с хабаровским об обмене форварда.
Как утверждает телеграм-канал «Вброс по борту», в сделке будут задействованы как минимум 2 игрока «Омских Крыльев».
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром «тигров», набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.
Ранее сообщалось, что в межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.
Стороны так и не смогли договориться о новом контракте.
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