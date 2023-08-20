Светлов похвалил «Авангард»: «Некоторые ведущие клубы Востока до сих пор не нашли легионеров, а Омску удалось выкрутиться в более сложной ситуации»

Теги Авангард КХЛ Сергей Светлов Райан Спунер Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Дамир Шарипзянов Хоккей

Сергей Светлов похвалил последние кадровые решения «Авангарда».

«Еще пару недель назад явным фаворитом там смотрелся «Ак Барс». Казань и в прошлом сезоне в конференции выделялась, а теперь еще точечно усилилась Яшкиным. «Ак Барс» на Востоке будет трудно остановить.

Но вы посмотрите, какой шаг вперед в последние дни сделал «Авангард». Некоторые ведущие клубы Востока до сих пор не нашли легионеров, а Омску удалось выкрутиться в более сложной ситуации, когда потребовалась нештатная замена, да еще первого центра. Тем не менее Найт был оперативно заменен на Спунера. Одновременно был подписан снайпер Ткачев.

В итоге у Омска вновь сформировалось потенциально одно из лучших первых звеньев в лиге. Плюс у «Авангарда» очень ровная линия обороны во главе с капитаном Шарипзяновым – и опытных игроков активно подпирает молодежь.

Если вратарь Демченко выступит на уровне прошлого сезона, то Омску по силам побороться с Казанью за лидерство на Востоке», – считает член тренерского совета ФХР.

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