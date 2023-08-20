Светлов похвалил «Авангард»: «Некоторые ведущие клубы Востока до сих пор не нашли легионеров, а Омску удалось выкрутиться в более сложной ситуации»

Сергей Светлов похвалил последние кадровые решения «Авангарда».

«Еще пару недель назад явным фаворитом там смотрелся «Ак Барс». Казань и в прошлом сезоне в конференции выделялась, а теперь еще точечно усилилась Яшкиным. «Ак Барс» на Востоке будет трудно остановить.

Но вы посмотрите, какой шаг вперед в последние дни сделал « ». Некоторые ведущие клубы Востока до сих пор не нашли легионеров, а Омску удалось выкрутиться в более сложной ситуации, когда потребовалась нештатная замена, да еще первого центра. Тем не менее Найт был оперативно заменен на . Одновременно был подписан снайпер .

В итоге у Омска вновь сформировалось потенциально одно из лучших первых звеньев в лиге. Плюс у «Авангарда» очень ровная линия обороны во главе с капитаном – и опытных игроков активно подпирает молодежь.

Если вратарь выступит на уровне прошлого сезона, то Омску по силам побороться с Казанью за лидерство на Востоке», – считает член тренерского совета ФХР.