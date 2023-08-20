«Сибирь» расторгла контракт с Основиным по соглашению сторон

Теги Сибирь переходы КХЛ Вячеслав Основин Хоккей

«Сибирь» расторгла контракт с форвардом Вячеславом Основиным.

«Вячеслав Основин покидает «Сибирь». Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Благодарим Славу за игру в нашей команде и желаем удачи на новом месте✊🏻» – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба. 

В минувшем сезоне 29-летний нападающий набрал 22 (8+14) очка в 55 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он не отличился результативными действиями в трех играх Кубка Гагарина.

С общей статистикой хоккеиста в лиге можно ознакомиться здесь

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