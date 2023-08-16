Немировски о «Сибири»: «Все ищут игроков в топ-6, и мы в том числе. Бек и Андреофф могут играть в центре в разных тройках»

Дэвид Немировски сказал, что «Сибирь» хотела бы усилить топ-6 в нападении.

– У нас тренируются все игроки, за исключением и . Коротков еще не восстановился полностью после операции. Думаю, он вряд ли сыграет в начале сезона. На Основина мы уже не рассчитываем.

– Беспокоит ли центральная ось?

– У нас есть центры. Тот же Бек может играть в центре. Сейчас будем рассматривать вариант с тем, чтобы Бек и Андреофф играли центральных в разных тройках.

– Вы говорили, что селекция команды завершена на 95%. Есть ли понимание, какие позиции нужно усиливать?

– На сборе в Минске мы тренировались по два раза в день. Там у нас была только одна игра с «Динамо». Думаю, после первых двух матчей на турнире Пучкова будем понимать, какие позиции необходимо закрыть. Конечно, сейчас все ищут игроков в топ-6. Мы – в том числе, – сказал главный тренер новосибирцев.