Немировски о «Сибири»: «Все ищут игроков в топ-6, и мы в том числе. Бек и Андреофф могут играть в центре в разных тройках»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Вячеслав Основин Тэйлор Бек Энди Андреофф Никита Коротков Спорт-Экспресс Хоккей

Дэвид Немировски сказал, что «Сибирь» хотела бы усилить топ-6 в нападении.

– У нас тренируются все игроки, за исключением Короткова и Основина. Коротков еще не восстановился полностью после операции. Думаю, он вряд ли сыграет в начале сезона. На Основина мы уже не рассчитываем.

– Беспокоит ли центральная ось?

– У нас есть центры. Тот же Бек может играть в центре. Сейчас будем рассматривать вариант с тем, чтобы Бек и Андреофф играли центральных в разных тройках.

– Вы говорили, что селекция команды завершена на 95%. Есть ли понимание, какие позиции нужно усиливать?

– На сборе в Минске мы тренировались по два раза в день. Там у нас была только одна игра с «Динамо». Думаю, после первых двух матчей на турнире Пучкова будем понимать, какие позиции необходимо закрыть. Конечно, сейчас все ищут игроков в топ-6. Мы – в том числе, – сказал главный тренер новосибирцев. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий