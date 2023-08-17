«Сибирь» обменяла Чмыхова в «Авангард» на своего воспитанника Сердюка

Теги Авангард Сибирь переходы КХЛ Артем Чмыхов Егор Сердюк Хоккей

«Сибирь» и «Авангард» совершили обмен.

В результате обмена в Омск переехал защитник Артем Чмыхов, а в «Сибирь» – нападающий Егор Сердюк.

Сердюк родился 3 июня 2001 года в Новосибирске и является воспитанником «Сибири», но в 13 лет перебрался в «Авангард».

Профессиональную карьеру Сердюк начал в «Омских ястребах» в 2017 году, а 2018 по 2021 год играл в Канаде в лиге QMJHL за «Викториявиль Тайгерс». В 2019 году на драфте НХЛ он был выбран «Филадельфией» в 6 раунде под 165-м номером.

В прошлом сезоне в ВХЛ Сердюк отыграл 36 матчей (набрал 11 очков 6+5). 

Чмыхов прошлый сезон провел за новокузнецкий «Металлург». В 48 матчах защитник набрал 27 (7+20) очков при полезности «+30». В плей-офф на счету Чмыхова 5 (1+4) баллов в 17 играх.

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2 комментария

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Сергей СКК Иртыш
Ответ Ыжык
Бесполезный круговорот вхловцев.
Ты бы сначала на его статистику бы посмотрел это один из лучших защитников в вхл с большим опытом игр в КХЛ да ещё и молодой для заща 25 лет не возраст
+1
0
+1
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