«Сибирь» обменяла Чмыхова в «Авангард» на своего воспитанника Сердюка

«Сибирь» и «Авангард» совершили обмен.

В результате обмена в Омск переехал защитник Артем Чмыхов, а в «Сибирь» – нападающий Егор Сердюк.

Сердюк родился 3 июня 2001 года в Новосибирске и является воспитанником «Сибири», но в 13 лет перебрался в «Авангард».

Профессиональную карьеру Сердюк начал в «Омских ястребах» в 2017 году, а 2018 по 2021 год играл в Канаде в лиге QMJHL за «Викториявиль Тайгерс». В 2019 году на драфте НХЛ он был выбран «Филадельфией» в 6 раунде под 165-м номером.

В прошлом сезоне в ВХЛ Сердюк отыграл 36 матчей (набрал 11 очков 6+5).

Чмыхов прошлый сезон провел за новокузнецкий «Металлург». В 48 матчах защитник набрал 27 (7+20) очков при полезности «+30». В плей-офф на счету Чмыхова 5 (1+4) баллов в 17 играх.