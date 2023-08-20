Платежка «Металлурга» – 822 млн рублей. Михайлис и Деа получают больше всех – по 80 млн («СЭ»)

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Платежка «Металлурга» составляет 822 миллиона рублей.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб вписывается в потолок зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ, размер которого – 900 млн рублей. 

В расчет потолка у магнитогорцев попадает 802 млн – без учета зарплат игроков в возрасте до 20 лет включительно. 

Больше всех получают новички команды – форварды Никита Михайлис и Жан-Себастьян Деа (по 80 млн, здесь и далее зарплаты без учета бонусов). 

Вратари: Артем Загидулин (45 млн), Александр Судницин (10).

Защитники: Робин Пресс (55), Григорий Дронов (51), Алексей Маклюков (35), Артем Минулин (35), Егор Яковлев (35), Макар Хабаров (30), Владислав Еременко (23), Валерий Орехов (23), Данила Паливко (3).

Нападающие: Никита Михайлис (80), Жан-Себастьян Деа (80), Максим Карпов (65), Люк Джонсон (50), Денис Зернов (50), Никита Коростелев (35), Семен Кошелев (32), Архип Неколенко (27), Павел Акользин (15), Егор Коробкин (10), Данила Квартальнов (7), Максим Мухаметов (6).

Зарплаты Данилы Юрова (10) и Никиты Гребенкина (10) не учитываются под потолком. 

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7 комментариев

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Тарас Ращупкін
Михайлис 80, Зигидулин 45, Карпов 65, Кошелев 32 да в ММГ гении в менеджменте)))
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Максим Катебо
Коробку можно было и накинуть +5/7 млн, уж точно заслужил. Заге - 45, имхо, многовато. Остальные вроде более менее по рынку, учитывая, что это Магнитогорск.
+1
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Stepan Moris
Не понятна зп Коробкина. Отрабатывает он на гораздо больше.
+1
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Максим Султанов
Ответ Stepan Moris
Не понятна зп Коробкина. Отрабатывает он на гораздо больше.
зато карпов который даже на 20 не играет получает 65
+1
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+1
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Дмитрий Морозов
Сократили бюджет! 🤣
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ЧакЧак
состав слабенький
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Фёдор Кузнецов
Ответ Stepan Moris
Не понятна зп Коробкина. Отрабатывает он на гораздо больше.
У него прорыв был в этом сезоне, а подписали его после сезона 21/22
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