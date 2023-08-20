Платежка «Металлурга» – 822 млн рублей. Михайлис и Деа получают больше всех – по 80 млн («СЭ»)

Платежка «Металлурга» составляет 822 миллиона рублей.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб вписывается в потолок зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ, размер которого – 900 млн рублей.

В расчет потолка у магнитогорцев попадает 802 млн – без учета зарплат игроков в возрасте до 20 лет включительно.

Больше всех получают новички команды – форварды Никита Михайлис и Жан-Себастьян Деа (по 80 млн, здесь и далее зарплаты без учета бонусов).

Вратари: Артем Загидулин (45 млн), Александр Судницин (10).

Защитники: (55), Григорий Дронов (51), Алексей Маклюков (35), Артем Минулин (35), Егор Яковлев (35), Макар Хабаров (30), Владислав Еременко (23), Валерий Орехов (23), Данила Паливко (3).

Нападающие: (80), Жан-Себастьян Деа (80), Максим Карпов (65), Люк Джонсон (50), Денис Зернов (50), Никита Коростелев (35), Семен Кошелев (32), Архип Неколенко (27), Павел Акользин (15), Егор Коробкин (10), Данила Квартальнов (7), Максим Мухаметов (6).

Зарплаты Данилы Юрова (10) и Никиты Гребенкина (10) не учитываются под потолком.