Директор «Металлурга»: «Джонсон сильнее Керри. Он боец, может играть в большинстве, очень хорошо бросает кистями»

Директор «Металлурга» высказался о переходе Люка Джонсона и Жана-Себастьяна Деа.

– Почему подписали ?

– Он хороший нападающий, хорошо играет в большинстве, может выйти в меньшинстве в формате «5 на 6». Думаю, он сильнее . Потому что он может играть в большинстве, очень хорошо бросает кистями, может бросить с ходу.

Все смотрят на отрицательный показатель полезности прошлого сезона. Но он играл с молодыми, команда молодая, и еще его больше переводили на край. По всем прошлым сезонам, которые мы просмотрели, он достаточно сильно выглядел. Еще он может постоять за ребят. Боец! Поэтому и выбрали его.

– А что скажете про Жана-Себастьяна Деа?

– Деа – хороший центральный нападающий. Да, показатель полезности тоже не самый лучший, но очки он набирает в каждом сезоне. Хорошо играет в большинстве, ведет игру. То, что мы хотели, и получили.

Понятно, что можно было еще кого-то подождать, но времени нет. Сезон на носу, ребята вкатились. Им еще придется набирать форму после долгих перелетов.

– Джонсон и Деа рассматриваются, в первую очередь, как центральные?

– Они могут сыграть и там, и там. Пока рассматриваются, как центральные. С Андреем Разиным мы уже смотрели, как их можно использовать. Кто-то, возможно, сыграет с краю, кто-то в центре.

С приходом Деа и Джонсона у нас стало шесть центральных. Лучше пусть их будет шесть, чем четыре, – сказал спортивный директор « » Сергей Гомоляко.