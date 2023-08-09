Зарплата Деа в «Металлурге» – 80 млн рублей плюс бонус 16 млн за 25 очков. Канадец вошел в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ («СЭ»)

Теги Металлург Мг рейтинги КХЛ Жан-Себастьян Деа деньги Хоккей

Зарплата форварда Жана-Себастьяна Деа в «Металлурге» составит 80 млн рублей.

Канадский новичок магнитогорцев вошел в топ-10 самых дорогих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ, как сообщает «Спорт-Экспресс». 

Отмечается, что Деа может получить еще 16 миллионов в качестве бонуса, если наберет 25+ очков в регулярном чемпионате.

«Металлург» подписал канадского форварда Деа на год. У него 341 очко в АХЛ за 10 сезонов

Ткачев так и не уехал в Америку. Теперь он самый дорогой игрок КХЛ с зарплатой 101 млн

3 комментария

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ЧакЧак
почти 100 в кармане !
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newyork13
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Лужин
Ни одного игрока СКА, люди туда из-за тренерского гения Ротенберга переходят?
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