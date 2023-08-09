Зарплата Деа в «Металлурге» – 80 млн рублей плюс бонус 16 млн за 25 очков. Канадец вошел в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ («СЭ»)
Зарплата форварда Жана-Себастьяна Деа в «Металлурге» составит 80 млн рублей.
Канадский новичок магнитогорцев вошел в топ-10 самых дорогих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ, как сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что Деа может получить еще 16 миллионов в качестве бонуса, если наберет 25+ очков в регулярном чемпионате.
«Металлург» подписал канадского форварда Деа на год. У него 341 очко в АХЛ за 10 сезонов
Ткачев так и не уехал в Америку. Теперь он самый дорогой игрок КХЛ с зарплатой 101 млн
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