Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» против «Локомотива»

Теги Авангард Салават Юлаев Локомотив результаты матчей КХЛ Барыс Fonbet Кубок Блинова Хоккей

В Омске впервые после 5-летней паузы стартует Фонбет Кубок Блинова.

Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, будет проведен впервые после возвращения «Авангарда» из Балашихи. 

Фонбет Кубок Блинова

«Авангард» – «Локомотив» – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Матч «Салавата Юлаева» и «Барыса» был отменен из-за участия уфимцев в похоронах Родиона Амирова. Также в турнире примет участие «Нефтехимик». 

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2 комментария

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Сергей Бакин
Омск просыпайся ,время хоккея пришло....
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Сергей Бакин
Омск чемпион 🏆
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