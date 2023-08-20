Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» против «Локомотива»

В Омске впервые после 5-летней паузы стартует Фонбет Кубок Блинова.

Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, будет проведен впервые после возвращения « » из Балашихи.

Фонбет Кубок Блинова

«Авангард» – « » – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Матч « » и « » был отменен из-за участия уфимцев в похоронах Родиона Амирова. Также в турнире примет участие «Нефтехимик».