Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» против «Локомотива»
В Омске впервые после 5-летней паузы стартует Фонбет Кубок Блинова.
Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, будет проведен впервые после возвращения «Авангарда» из Балашихи.
Фонбет Кубок Блинова
«Авангард» – «Локомотив» – 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч «Салавата Юлаева» и «Барыса» был отменен из-за участия уфимцев в похоронах Родиона Амирова. Также в турнире примет участие «Нефтехимик».
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