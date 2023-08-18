Савченков об отъезде Новикова и Тринеева в Америку: «Обидно, что ребята не слушают. Не хотят учиться на чужих ошибках, на своих будут, значит»

Теги Баффало Вашингтон Александр Савченков НХЛ КХЛ Динамо Чемпионат.com Богдан Тринеев Никита Новиков Хоккей

Александр Савченков критически высказался об отъезде в НХЛ Новикова и Тринеева.

20-летний защитник Никита Новиков в межсезонье подписал контракт новичка с «Баффало», 21-летний форвард Богдан Тринеев отыграл минувший сезон за «Динамо» на правах аренды, имея контракт с «Вашингтоном». 

– По-тренерски и по-человечески становится сильно обидно, когда столько сил вкладывается в условных Новикова и Тринеева, а потом они в погоне за эфемерными иллюзиями уезжают в Америку, теряют там свои карьеры, а вам все надо начинать с нуля?

– Обидно, что ребята не слушают. Не первое же поколение вот так уезжает в Америку. Им показываешь примеры, убеждаешь, рассказываешь. Ну, не хотят учиться на чужих ошибках, значит, будут на своих. Уезжают и теряют все, что заработали.

А с точки зрения нашей работы, тут ничего не меняется – работаешь как работаешь. Да, вкладываешь душу, и обидно, когда потом это не оценивается. Иногда бывает так, что человек вернулся через пять лет и сказал спасибо – это приятно.

А когда просто уехал и не позвонил, не сказал и не объяснил – вот это обижает. Ты вкладывал душу, а с тобой даже не попрощались, – сказал тренер «Динамо». 

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8 комментариев

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Oleg65
Они и научились. На ошибках Федотова.
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Биомеханоид
Сейчас такая ситуация складывается, что, может, наоборот - учатся на чужих ошибках. Чтобы в ...ммм... неприятной ситуации не оказаться.
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VintDV
Конечно лучше уезжать уже готовым игроком. С именем и умением. Но молодые, что с них возьмёшь. Плюс надо знать что в внутри клуба и какие у ребят перспективы на карьерный рост. Плюс конечно ситуация с Федотовым еще долго всем аукаться будет. Хотя Динамо в этих играх не замечено было.
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DYNAMOLEG
Время рассудит.
Но, не попробовав, бесполезно слушать "доброжелателей".
Удачи пацанам! Пусть у них всё получится.
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Mikhail Tchernenko
Ответ Loko
Да, душу вкладывает. Поэтому они обязаны пожизненно быть у него под рукой.
Заливщик льда душу тоже вкладывает , не жалеет Замбони. А хоккеисты сволочи , убивают лед и спасибо не говорят , не кланяются в ноги.
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Алексей Кас
Каждый сам должен решать куда и когда ему ехать. А тренер пусть берёт новых и воспитывает.
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Loko
Ответ Mikhail Tchernenko
"По-тренерски и по-человечески становится сильно обидно, когда столько сил вкладывается в условных Новикова и Тринеева.....!" Дружочек , тебе за это деньги платят.Душу он вкладывает ... и что ?Никто никому ничего не должен . Есть контракты и есть обязательства.
Да, душу вкладывает. Поэтому они обязаны пожизненно быть у него под рукой.
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