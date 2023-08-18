Савченков об отъезде Новикова и Тринеева в Америку: «Обидно, что ребята не слушают. Не хотят учиться на чужих ошибках, на своих будут, значит»
Александр Савченков критически высказался об отъезде в НХЛ Новикова и Тринеева.
20-летний защитник Никита Новиков в межсезонье подписал контракт новичка с «Баффало», 21-летний форвард Богдан Тринеев отыграл минувший сезон за «Динамо» на правах аренды, имея контракт с «Вашингтоном».
– По-тренерски и по-человечески становится сильно обидно, когда столько сил вкладывается в условных Новикова и Тринеева, а потом они в погоне за эфемерными иллюзиями уезжают в Америку, теряют там свои карьеры, а вам все надо начинать с нуля?
– Обидно, что ребята не слушают. Не первое же поколение вот так уезжает в Америку. Им показываешь примеры, убеждаешь, рассказываешь. Ну, не хотят учиться на чужих ошибках, значит, будут на своих. Уезжают и теряют все, что заработали.
А с точки зрения нашей работы, тут ничего не меняется – работаешь как работаешь. Да, вкладываешь душу, и обидно, когда потом это не оценивается. Иногда бывает так, что человек вернулся через пять лет и сказал спасибо – это приятно.
А когда просто уехал и не позвонил, не сказал и не объяснил – вот это обижает. Ты вкладывал душу, а с тобой даже не попрощались, – сказал тренер «Динамо».
Но, не попробовав, бесполезно слушать "доброжелателей".
Удачи пацанам! Пусть у них всё получится.