Плющев о Войнове: «Бросаться словами «великий», «великолепный» я бы не стал. Великие защитники у нас были в основном в советское время»

Теги Ак Барс СКА Сборная России по хоккею Лос-Анджелес Владимир Плющев Вячеслав Войнов сборная СССР КХЛ Александр Виноградов чемпионат СССР Александр Рагулин Хоккей

Владимир Плющев отказался считать Вячеслава Войнова великим защитником.

33-летний хоккеист за карьеру выиграл два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», Кубок Гагарина со СКА и золотую медаль Олимпиады-2018 со сборной России. 

«Если говорить о великих игроках, великих защитников, то у нас их было предостаточно. И в советское время в том числе. В основном в советское время.

К их числу я могу отнести Александра Николаевича Виноградова – Железного Сашу, который прошел войну, а потом был на хоккейных площадках. Александра Павловича Рагулина, который воспитал Вячеслава Фетисова на льду.

Поэтому великий – это уж слишком звучит в настоящий момент. Да, Войнов – хороший защитник на высоком уровне. Но бросаться словами «великий», «великолепный» я бы не стал. А то будет как в мультфильме – «Великолепный Гоша», – считает заслуженный тренер России. 

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13 комментариев

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Волк16
он даже не хороший защитник! про великий вообще никак
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Знатный стахановец
Не могу не согласиться. Явная неувязочка в терминологии...
+7
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+7
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Биомеханоид
Ответ Волк16
он даже не хороший защитник! про великий вообще никак
Да хороший он защитник. С Даути и Маззином в чемпионских Кингз оборону держал.
+6
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Амфитрион
Войнов неплохой защитник, которому повезло оказаться в Кингс, когда у них была шикарная команда, и надо признать он там выглядел вполне на своем месте. Но великий - это полная ерунда.
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+4
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Machine Head
Плющев прав на все 100.
+4
-1
+3
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Харламов Никита
ну для Плюшева в советское время ВСЁ ЛУЧШЕ было - просто он сам был моложе :)
+3
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цэсемьэр
ну какой же Войнов великий защитник? если брать с начала 2000х, я не уверен что он даже в топ-10 войдёт.
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ilya1809
Ответ Den_94
А кто называет его великим?
Половина спортса пока он был в НХЛ)),ведь он был в основе Кингс.А чуть ли не самый важный показатель для диванщиков)Так и писали лично мне,ОН в основе Кингс и он там не просто так, он суперпупердупер защ).Примерно как же сейчас была мода писать про Проворова, ведь он в основе Филей и играл даже 20 минут, а значит а значит....он почти Линдстрем).
Защитника все не плохие, но последний топовый защитник был Марков..а уберзащ Зубов.
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Биомеханоид
Обидно будет не войти в "тройной золотой". В принципе время ещё есть, но когда теперь нас пустят.
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Den_94
А кто называет его великим?
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Дмитрий Травницкий
конечно его вклад в выигранных кубках очень большой, но если бы он был действительно великий защитник, то ЛАК его не сдали бы ни при каких обстоятельствах.
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Сибирский литовец
Константинов , Зубов , Малахов , Гусаров , Кравчук - это только кроме первой пятёрки цска . Все с катанием , пасом, броском
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Биомеханоид
Ответ ilya1809
Половина спортса пока он был в НХЛ)),ведь он был в основе Кингс.А чуть ли не самый важный показатель для диванщиков)Так и писали лично мне,ОН в основе Кингс и он там не просто так, он суперпупердупер защ).Примерно как же сейчас была мода писать про Проворова, ведь он в основе Филей и играл даже 20 минут, а значит а значит....он почти Линдстрем). Защитника все не плохие, но последний топовый защитник был Марков..а уберзащ Зубов.
Константинов, говорят, тоже был очень крут. Но я не помню его игру. Юн был слишком, да и показывали не так много.
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