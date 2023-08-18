Плющев о Войнове: «Бросаться словами «великий», «великолепный» я бы не стал. Великие защитники у нас были в основном в советское время»

Владимир Плющев отказался считать Вячеслава Войнова великим защитником.

33-летний хоккеист за карьеру выиграл два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», Кубок Гагарина со СКА и золотую медаль Олимпиады-2018 со сборной России.

«Если говорить о великих игроках, великих защитников, то у нас их было предостаточно. И в советское время в том числе. В основном в советское время.

К их числу я могу отнести Александра Николаевича Виноградова – Железного Сашу, который прошел войну, а потом был на хоккейных площадках. Александра Павловича , который воспитал Вячеслава Фетисова на льду.

Поэтому великий – это уж слишком звучит в настоящий момент. Да, Войнов – хороший защитник на высоком уровне. Но бросаться словами «великий», «великолепный» я бы не стал. А то будет как в мультфильме – «Великолепный Гоша», – считает заслуженный тренер России.