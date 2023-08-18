Проскуряков о голе в матче с «Ак Барсом»: «После меня забивали Николаев и Коновалов. Сейчас больше к ним внимания. Забью второй – будем разговаривать»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Илья Проскуряков Валерий Белоусов КХЛ игровая форма Илья Коновалов Спорт-Экспресс Дмитрий Николаев Хоккей

Вратарь Илья Проскуряков высказался о своем голе в матче с «Ак Барсом».

– Как часто вам напоминают о голе «Ак Барсу» через всю площадку?

– Периодически спрашивают об этом. Это так давно было, что после меня забивали и Николаев, и Коновалов. Сейчас больше к ним внимания. Забью второй гол – будем разговаривать.

– В прошлом сезоне были моменты, чтобы забить?

– Нет.

– После гола «Ак Барсу» стали чаще пробовать бросать через всю площадку?

– Нет. Тогда было ощущение, что раз забил, можно забыть об этом. Хотя тогда даже не тренировали этот момент.

– Как Валерий Белоусов, тренировавший «Металлург», отреагировал на гол?

– Спокойно. Через три дня мы играли финал Лиги чемпионов. Было не до моего гола. Все ребята поздравили, потом готовились к финалу, но, к сожалению, проиграли.

– Клюшку или шайбу сохранили с того матча?

– Нет. Кроме маек я ничего не сохраняю. Кто-то коллекционирует шлемы, но я играл в одном шлеме по несколько сезонов, перекрашивая каждое лето. Шайбы с переездом теряются.

Майки – самое актуальное. Она висит на плечиках, никуда не девается. Есть майки всех клубов, за которые играл, – сказал вратарь «Авангарда» Проскуряков.

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