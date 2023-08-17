Бабаев о дисквалификации Федотова: «Обойти санкции невозможно – ФХР по закону подчиняется ИИХФ. Приостановление членства не означает исключения»

Агент Шуми Бабаев высказался о дисквалификации Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА нарушает трансферный регламент ИИХФ. Федотов был дисквалифицирован на 4 месяца, а ЦСКА на год запретили международные трансферы. При этом на НХЛ отстранение Федотова не распространяется.

«Понимаете, приостановление членства не означает исключения. И ФХР по закону должна действовать согласно решениям . И я не понимаю, как может ФХР это обойти.

Другое дело, что ЦСКА может пойти в следующие инстанции, в спортивный суд и там может отстоять. Но не знаю, как это будет выглядеть.

Обходить санкции будет невозможно. Если мы будем запрашивать трансферы, внутри даже, ФХР не пойдет на такие вещи. Потому что все равно – это часть Федерации хоккея России, входит в структуру.

Раньше не было ситуаций похожих – это такой единственный случай. И то потому, что для ЦСКА возникла ситуация, в которой они могли заключить контракт, посчитали возможным», – сказал .