Бабаев о дисквалификации Федотова: «Обойти санкции невозможно – ФХР по закону подчиняется ИИХФ. Приостановление членства не означает исключения»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Агент Шуми Бабаев высказался о дисквалификации Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА нарушает трансферный регламент ИИХФ. Федотов был дисквалифицирован на 4 месяца, а ЦСКА на год запретили международные трансферы. При этом на НХЛ отстранение Федотова не распространяется.

«Понимаете, приостановление членства не означает исключения. И ФХР по закону должна действовать согласно решениям ИИХФ. И я не понимаю, как может ФХР это обойти.

Другое дело, что ЦСКА может пойти в следующие инстанции, в спортивный суд и там может отстоять. Но не знаю, как это будет выглядеть.

Обходить санкции будет невозможно. Если мы будем запрашивать трансферы, внутри даже, ФХР не пойдет на такие вещи. Потому что КХЛ все равно – это часть Федерации хоккея России, входит в структуру.

Раньше не было ситуаций похожих – это такой единственный случай. И то потому, что для ЦСКА возникла ситуация, в которой они могли заключить контракт, посчитали возможным», – сказал Бабаев.

9 комментариев

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Леонид Иванов
почему последние дни в новостях про этого федотова тегается футбольный цска??
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viktorpavlov70
Ответ ivan555navi
"Потому что КХЛ всё равно часть Федерации хоккея России, входит в структуру." Ну, вот нужно что-бы КХЛ стал самостоятельной лигой независимой от ФХР, по примеру НХЛ, а ФХР тогда может "подчинятся".
Всё бы ничего, но Третьяк с Ротенбергом никогда и низа что на это не пойдут. Потому что, пока КХЛ подчиняется ФХР, ФХР может диктовать свои условия лиге, как делать календарь, какой устанавливать лимит, когда и каких игроков высвобождать для игр сборной. Потому что они отчитываются наверх о ситуации с хоккеем по количеству построенных не за их счёт катков и результатам всех сборных команд. Сам по себе турнир КХЛ вместе с Кубком Гагарина им по барабану. А убери эту зависимость, и Кубок Гагарина будет разыгрываться до июня, и игроки в сборную будут уезжать из вылетевших клубов.
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viktorpavlov70
Ответ ivan555navi
"Понимаете, приостановление членства не означает исключения. И ФХР по закону должна действовать согласно решениям ИИХФ. И я не понимаю, как может ФХР это обойти." Так и ФХР нужно не выходить из ИИХФ, а приостановить, до допуска сборной во все турниры.
Приостановят членство и ИИХФ может запретить иностранным игрокам играть в чемпионате России совсем.
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Дмитрий Травницкий
Ответ viktorpavlov70
Приостановят членство и ИИХФ может запретить иностранным игрокам играть в чемпионате России совсем.
европейцам, которые играют у нас , закрывают ворота в сборную, но это их не останавливает. ИИХФ может конечно им совсем запретить играть в Европе, но ведь они могут провести всю карьеру в России(получить паспорт и не быть легионером), или уехать на повышение в НХЛ. Я за приостановку членства в ИИХФ, плюс мораторий на выплату взносов и других денег, пока не вернут сборные с флагом и гимном. Хотя наши функционеры из ФХР будут жалеть о заграничных командировках. Но опыт Олимпиад с белым флагом показал, что наши уступки трактуют как слабость и унижение страны и спортсменов только усиливается. Фазель знал как много мы сделали для ИИХФ. НХЛ хотела участвовать в Олимпиадах 2002 и 2010 , но мы смогли их прогнуть на участие с 1998 по 2014 . Но у ИИХФ теперь другой руководитель, который... Да вы сами видите что он вытворяет с мировым хоккеем.
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Billy Jean
Ответ Леонид Иванов
почему последние дни в новостях про этого федотова тегается футбольный цска??
Федотовы слились в экстазе
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