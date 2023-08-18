Матвей Гуськов: «Капризов проделал огромный путь от молодого игрока в КХЛ до безусловного лидера и звезды НХЛ. Это заслуживает большого уважения»

Матвей Гуськов поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.

– Есть ли у вас контакт с «Миннесотой», которая вас драфтовала?

– Да, они следят за моей игрой, постоянно контактируем.

– Знакомы ли вы с Кириллом Капризовым?

– Да, знаком. Мы тренировались летом в коронавирусный год. У нас тогда классная банда собралась: Саша Романов, Илья Сорокин, Кирилл Капризов.

– Кирилл вам не пишет: «Давай уже приезжай ко мне»?

– Когда я подписал контракт с ЦСКА, он пожелал мне удачи и развития.

– Можно сказать, что он ваша ролевая модель?

– Да, можно. Кирилл проделал огромный путь от молодого игрока, который только зашел в КХЛ, до безусловного лидера и звезды НХЛ. Это заслуживает большого уважения, – сказал форвард «Салавата» Гуськов.

Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2019 под 149-м общим номером.