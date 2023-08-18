Матвей Гуськов: «Капризов проделал огромный путь от молодого игрока в КХЛ до безусловного лидера и звезды НХЛ. Это заслуживает большого уважения»
Матвей Гуськов поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.
– Есть ли у вас контакт с «Миннесотой», которая вас драфтовала?
– Да, они следят за моей игрой, постоянно контактируем.
– Знакомы ли вы с Кириллом Капризовым?
– Да, знаком. Мы тренировались летом в коронавирусный год. У нас тогда классная банда собралась: Саша Романов, Илья Сорокин, Кирилл Капризов.
– Кирилл вам не пишет: «Давай уже приезжай ко мне»?
– Когда я подписал контракт с ЦСКА, он пожелал мне удачи и развития.
– Можно сказать, что он ваша ролевая модель?
– Да, можно. Кирилл проделал огромный путь от молодого игрока, который только зашел в КХЛ, до безусловного лидера и звезды НХЛ. Это заслуживает большого уважения, – сказал форвард «Салавата» Гуськов.
Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2019 под 149-м общим номером.
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