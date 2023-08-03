Виталий Прохоров: «В России перестают появляться звезды. Капризов, Сергачев и Свечников – с 1997 по 2005 год рождения. Все»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ Виталий Прохоров Кирилл Капризов Михаил Сергачев Андрей Свечников Хоккей

Виталий Прохоров считает, что в России перестают появляться хоккейные звезды.

– Какие еще факторы сказываются на воспитании игроков?

– Важно, что в наше время не было блата. Играли лучшие. Тренеры были энтузиастами своего дела и ровно относились ко всем детям, давали шансы.

А сейчас есть «специалисты», которые думают: «Ага, с этого я поимею, а с этого нет. Поэтому первый будет играть 30 минут за матч, а второй – пять».

Еще нюанс – мы росли во дворах. Играли не только со своими одногодками, но постоянно общались и выходили на лед со старшими.

Нынешнее поколение замкнуто среди сверстников, из-за чего ограничивается в развитии.

В 2020 году КХЛ проводила большой опрос на тему, почему молодые игроки уезжают за океан. Опрашивали многих – хоккеистов, тренеров, руководителей клубов, скаутов, агентов.

Причин было названо много. Все основные мы перечислили. Можно добавить еще дороговизну хоккея, при этом обучение в российских школах бесплатное.

Если мы сможем нивелировать эти проблемы, сделаем большой шаг вперед. А пока, как итог всех этих трудностей, мы видим, что у нас в стране перестают появляться звезды.

Давайте посчитаем наших реальных звезд с 1997 года рождения до 2005-го. Капризов, Сергачев, Свечников. Все, – сказал вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров.

11 комментариев

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Все так и есть.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Минков, Симашев,Демидов и тд. не считаются?
Кто это?
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Никишин будет звездой!
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Ответ Фёдор Кузнецов
Минков, Симашев,Демидов и тд. не считаются?
Пока в НХЛ не заиграют не считается
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Ответ Фёдор Кузнецов
Минков, Симашев,Демидов и тд. не считаются?
Пока нет.
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Ответ Why always me?!
Пока в НХЛ не заиграют не считается
тогда вопросы к Прохорову, почему у него 1997-2005, учитывая что 2002-2005 ещё молоды для НХЛ
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Ответ Фёдор Кузнецов
тогда вопросы к Прохорову, почему у него 1997-2005, учитывая что 2002-2005 ещё молоды для НХЛ
ну уже достаточно игроков 2003 г.р. в НХЛ играет, наших пока даже в КХЛ толком нет
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Ответ J-12
ну уже достаточно игроков 2003 г.р. в НХЛ играет, наших пока даже в КХЛ толком нет
9 человек играли в этом , полноценных игроков НХЛ вообще 3(Силлинджер, Джонстон, Мактавиш), в КХЛ почти в каждом клубе есть игрок 2003 года
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Ответ Mephi027
Все так и есть.
думаю нормальные детские тренеры ушли на пенсию.
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