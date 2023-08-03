Виталий Прохоров: «В России перестают появляться звезды. Капризов, Сергачев и Свечников – с 1997 по 2005 год рождения. Все»

Виталий Прохоров считает, что в России перестают появляться хоккейные звезды.

– Какие еще факторы сказываются на воспитании игроков?

– Важно, что в наше время не было блата. Играли лучшие. Тренеры были энтузиастами своего дела и ровно относились ко всем детям, давали шансы.

А сейчас есть «специалисты», которые думают: «Ага, с этого я поимею, а с этого нет. Поэтому первый будет играть 30 минут за матч, а второй – пять».

Еще нюанс – мы росли во дворах. Играли не только со своими одногодками, но постоянно общались и выходили на лед со старшими.

Нынешнее поколение замкнуто среди сверстников, из-за чего ограничивается в развитии.

В 2020 году КХЛ проводила большой опрос на тему, почему молодые игроки уезжают за океан. Опрашивали многих – хоккеистов, тренеров, руководителей клубов, скаутов, агентов.

Причин было названо много. Все основные мы перечислили. Можно добавить еще дороговизну хоккея, при этом обучение в российских школах бесплатное.

Если мы сможем нивелировать эти проблемы, сделаем большой шаг вперед. А пока, как итог всех этих трудностей, мы видим, что у нас в стране перестают появляться звезды.

Давайте посчитаем наших реальных звезд с 1997 года рождения до 2005-го. Капризов, Сергачев, Свечников. Все, – сказал вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров.