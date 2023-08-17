Гендиректор «Лады» о филине на логотипе: «Сделали его злым. Он даст бой и «волкам», и «ястребам» – всем, кто попадется на пути»

Гендиректор «Лады» прокомментировал смену логотипа.

В среду « » представила новую форму с филином на логотипе. Изменения связаны с регламентом , согласно которому эмблема спонсора клуба не может быть основной. Изначально новая эмблема была заявлена как альтернатвная.

«Что касается «филина», мы его сделали по‑настоящему злым.

Думаем, что он даст бой и «волкам», и «ястребам». Всем, кто будет попадаться на пути в чемпионате», – сказал Александр Чеботарев.