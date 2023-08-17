Гендиректор «Лады» о филине на логотипе: «Сделали его злым. Он даст бой и «волкам», и «ястребам» – всем, кто попадется на пути»
Гендиректор «Лады» прокомментировал смену логотипа.
В среду «Лада» представила новую форму с филином на логотипе. Изменения связаны с регламентом КХЛ, согласно которому эмблема спонсора клуба не может быть основной. Изначально новая эмблема была заявлена как альтернатвная.
«Что касается «филина», мы его сделали по‑настоящему злым.
Думаем, что он даст бой и «волкам», и «ястребам». Всем, кто будет попадаться на пути в чемпионате», – сказал Александр Чеботарев.
10 комментариев