Гендиректор «Лады» о филине на логотипе: «Сделали его злым. Он даст бой и «волкам», и «ястребам» – всем, кто попадется на пути»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ игровая форма Матч ТВ стиль Хоккей

Гендиректор «Лады» прокомментировал смену логотипа.

В среду «Лада» представила новую форму с филином на логотипе. Изменения связаны с регламентом КХЛ, согласно которому эмблема спонсора клуба не может быть основной. Изначально новая эмблема была заявлена как альтернатвная.

«Что касается «филина», мы его сделали по‑настоящему злым.

Думаем, что он даст бой и «волкам», и «ястребам». Всем, кто будет попадаться на пути в чемпионате», – сказал Александр Чеботарев.

10 комментариев

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Mistic69
Я забыл, у СКА на эмблеме мешок?)))))))
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Russian Horse
даст бой и «волкам», и «ястребам», и бюджету области.
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Oleg Olegov
Бой филина и волка это было бы эпично. Да под комментарий Николая Дроздова.
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ни первый_ни последний
молчал бы , не лого а позорище
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artpal
"Волкам" точно даст бой, а вот с ястребами будет посложнее
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diadiasasha59
Лада вперёд!
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