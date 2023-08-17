«Лада» показала новую форму с филином на логотипе. По регламенту КХЛ эмблема спонсора не может быть основной

«Лада» представила новую форму с филином на логотипе.

Причиной появления новой эмблемы (изначально заявленной как альтернативной) на форме стали требования регламента КХЛ.

«С точки зрения Спортивного регламента КХЛ на игровой форме хоккеистов должен быть размещен только логотип клуба, не спонсора. Допускается совместное размещение двух логотипов, если логотип спонсора клуба будет размещен внизу формы.

В ходе разработки дизайна формы мы получили следующее: на груди классический логотип клуба « » и ниже идет логотип «Лада» от «АВТОВАЗа», но уже в другом начертании. Получилось масло масляное и смотрелось это ужасно. Другого выхода у нас не было и в срочном порядке мы приняли решение нанести на форму логотип филина, который изначально был заявлен как альтернативный.

Филин является частью хоккейного клуба «Лада» с 2016 года, поэтому мы выполнили требование регламента, поместив данный логотип. В ВХЛ у нас были одни требования, в они поменялись.

По тому же пути пришлось пройти «Нефтехимику», который несколько лет назад заменил свой логотип на игровой форме на эмблему с волком. Достаточно важно, что новая форма понравилась самой команде. Считаю, что с эстетической точки зрения мы сделали все правильно и грамотно», – сказал гендиректор тольяттинцев Александр Чеботарев.

Фото: телеграм-канал «Лады».