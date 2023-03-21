Войнов о финале ОИ с Германией: «В головах было, что это проходной матч. В глазах темнеет при воспоминании, как нам забивают третий гол»

рассказал, как сборная России настраивалась на финал Олимпиады-2018.

Российская команда победила сборную Германии в овертайме со счетом 4:3.

– Вы уже точно сами завоевали золотые медали на Олимпиаде в Корее в составе команды, собранной целиком из игроков . Вас признали лучшим защитником турнира. Можно сказать, что в 2018-м вы были в лучшей форме?

– Не могу сказать, в какой момент был на пике, потому что всегда стараюсь играть на максимуме.

Другое дело, что к каждым конкретным условиям приходится адаптироваться. За океаном свой стиль игры, на Олимпиаде – немного другой.

Уровень у разных соревнований тоже разный. Это надо учитывать, чтобы выкладываясь по полной, приносить максимальную пользу.

– Когда наша команда вытащила концовку финала с немцами – это было чудо? А то ведь потом уже начали говорить: «Да мы знали, что все равно выиграем». Но верится в это с трудом.

– Говорить можно много, но у немцев была хорошая команда. А у нас в головах было то, что это проходной матч…

– Все же было такое отношение к сопернику в финале?

– Безусловно. Не могу сказать за всех.

Конечно, стараешься настраиваться из-за всех сил, понимаешь, что это последний матч на Олимпиаде и в нем надо отдать все. Но когда против тебя выходит не Канада, а Германия…

У меня до сих пор в глазах темнеет при воспоминании, как немцы нам забивают третий гол и до конца третьего периода остается меньше четырех минут.

Потом еще Серега Калинин удаляется за минуту с небольшим до конца. Думаю, без чуда там не обошлось.

– Пересматривали хоть раз целиком эту игру?

– На ютубе были хайлайты этого матча. А чтоб всю игру – нет. Мне было достаточно сыграть там разок, – сказал защитник « ».