Войнов о финале ОИ с Германией: «В головах было, что это проходной матч. В глазах темнеет при воспоминании, как нам забивают третий гол»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Вячеслав Войнов Сборная Германии по хоккею КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Вячеслав Войнов рассказал, как сборная России настраивалась на финал Олимпиады-2018.

Российская команда победила сборную Германии в овертайме со счетом 4:3.

– Вы уже точно сами завоевали золотые медали на Олимпиаде в Корее в составе команды, собранной целиком из игроков КХЛ. Вас признали лучшим защитником турнира. Можно сказать, что в 2018-м вы были в лучшей форме?

– Не могу сказать, в какой момент был на пике, потому что всегда стараюсь играть на максимуме.

Другое дело, что к каждым конкретным условиям приходится адаптироваться. За океаном свой стиль игры, на Олимпиаде – немного другой.

Уровень у разных соревнований тоже разный. Это надо учитывать, чтобы выкладываясь по полной, приносить максимальную пользу.

– Когда наша команда вытащила концовку финала с немцами – это было чудо? А то ведь потом уже начали говорить: «Да мы знали, что все равно выиграем». Но верится в это с трудом.

– Говорить можно много, но у немцев была хорошая команда. А у нас в головах было то, что это проходной матч…

– Все же было такое отношение к сопернику в финале?

– Безусловно. Не могу сказать за всех.

Конечно, стараешься настраиваться из-за всех сил, понимаешь, что это последний матч на Олимпиаде и в нем надо отдать все. Но когда против тебя выходит не Канада, а Германия…

У меня до сих пор в глазах темнеет при воспоминании, как немцы нам забивают третий гол и до конца третьего периода остается меньше четырех минут.

Потом еще Серега Калинин удаляется за минуту с небольшим до конца. Думаю, без чуда там не обошлось.

– Пересматривали хоть раз целиком эту игру?

– На ютубе были хайлайты этого матча. А чтоб всю игру – нет. Мне было достаточно сыграть там разок, – сказал защитник «Ак Барса».

9 комментариев

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PolarBear
В глазах темнеет ,страх в штанах довлеет
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Алексей Зуев
Аргентина вон Саудовской Аравии слили на ЧМ, хотя вели в счёте
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Заборостроитель
В глазах темнело, вспоминались Гранлунд с Селянне
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Сергей Жарковский
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ARAMIS777
Ответ Alestern
Зато чем не сценарий для фильма?!
"Движение вскользь"?
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Ильмир Зайнапов
3 шайба, удаления я думаю все решили что все ясно
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Alestern
Ответ Вадим Сидоров
Просто немцы испугались победить, замандражировали в концовке. Пропустить за 1 минуту до конца играя в большинстве.
Зато чем не сценарий для фильма?!
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Ola BP
Ну это нормальная человеческая реакция, на самом деле. Как бы ты не гнал от себя блаженные мысли, но сборная Бразилии тоже не особо бы верила в поражение от какого-нибудь КНДР.
Но обязанность спортсмена гасить в себе эти мысли и быть на пике с любым соперником.
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Вадим Сидоров
Просто немцы испугались победить, замандражировали в концовке. Пропустить за 1 минуту до конца играя в большинстве.
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