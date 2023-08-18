«Сокол» вышел в финальный этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы, обыграв «Номад» и «Неман» с общим счетом 11:2. У Потехина 4 шайбы

Красноярский «Сокол» вышел в финальный этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы.

В двух матчах квалификационного этапа в Гродно клуб обыграл « » (Казахстан) и « » (Беларусь») – 6:0 и 5:2 соответственно.

В обеих играх по 2 шайбы забросил форвард красноярцев .

Таким образом, « » получил право на участие в Финале четырех, который пройдет 23 и 24 декабря в белорусском Жлобине.

Помимо двух команд по итогам квалификации в турнире также примут участие «Металлург-Жлобин» (чемпион Беларуси) и «Химик» (обладатель Кубка Петрова).

23 декабря состоятся полуфиналы, а 24 декабря пройдет матч за 3-е место и финал.