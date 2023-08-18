«Сокол» вышел в финальный этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы, обыграв «Номад» и «Неман» с общим счетом 11:2. У Потехина 4 шайбы

Теги Неман чемпионат Казахстана Богдан Потехин ВХЛ Сокол Красноярск высшая лига Беларусь Номад Хоккей

Красноярский «Сокол» вышел в финальный этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы.

В двух матчах квалификационного этапа в Гродно клуб обыграл «Номад» (Казахстан) и «Неман» (Беларусь») – 6:0 и 5:2 соответственно. 

В обеих играх по 2 шайбы забросил форвард красноярцев Богдан Потехин

Таким образом, «Сокол» получил право на участие в Финале четырех, который пройдет 23 и 24 декабря в белорусском Жлобине.

Помимо двух команд по итогам квалификации в турнире также примут участие «Металлург-Жлобин» (чемпион Беларуси) и «Химик» (обладатель Кубка Петрова). 

23 декабря состоятся полуфиналы, а 24 декабря пройдет матч за 3-е место и финал.

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Кубок водокачки короче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий