Платежка «Сибири» – 481 млн рублей. Больше всех получают Бек и Мерфи – 45 и 40 млн («СЭ»)

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Платежка «Сибири» – 481 млн рублей, больше всех получают Тэйлор Бек и Тревор Мерфи.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн. 

Больше всех в новосибирском клубе получают легионеры – форвард Тэйлор Бек (45 млн рублей), защитники Тревор Мерфи (40 млн) и Михал Чайковски (37 млн). 

Зарплаты приведены без учета бонусов.

Вратари: Антон Красоткин (12 млн), Денис Костин (5).

Защитники: Тревор Мерфи (40), Михал Чайковски (37), Илья Морозов (25), Вадим Кудако (15), Алексей Соловьев (14), Артем Чмыхов (8), Денис Александров (7), Егор Аланов (6), Тимур Ахияров (5). 

Контракты Никиты Ефремова и Ильи Пастухова (по 4 млн) под потолком не учитываются. 

Нападающие: Тэйлор Бек (45), Александр Шаров (35), Владимир Бутузов (33), Антон Шенфельд (30), Вячеслав Основин (28), Валентин Пьянов (25), Евгений Чесалин (22), Вячеслав Литовченко (21), Денис Голубев (19), Никита Сетдиков (13), Никита Шашков (13), Никита Коротков (10), Алексей Яковлев (7), Антон Назаревич (6). 

Контракты Дмитрия Овчинникова (3,5 млн рублей) и Егора Спиридонова (4) под потолком не учитываются.

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