Артем Чмыхов: «Мечта детства – проехаться по миру в доме на колесах. Хотел бы съездить на Камчатку и Байкал»

ответил на вопрос о путешествии мечты.

– Есть ли у тебя в голове план путешествия мечты? Если да, то как он выглядит?

– Я люблю путешествовать. Мне хотелось бы посетить как можно больше стран.

Что касается путешествия мечты, то мне хотелось бы проплыть по побережью Франции и Испании на лодке, останавливаясь и гуляя в каждом городке.

А еще у меня есть мечта детства – проехаться по миру в доме на колесах. В России мне бы хотелось съездить на Камчатку и Байкал.

Каждое лето я стараюсь посещать какие-то новые места. На Кавказе был, многие места в России посмотрел. Но планов у меня по-прежнему предостаточно, – сказал защитник, выступающий за новокузнецкий .