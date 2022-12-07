Артем Чмыхов: «Мечта детства – проехаться по миру в доме на колесах. Хотел бы съездить на Камчатку и Байкал»
Артем Чмыхов ответил на вопрос о путешествии мечты.
– Есть ли у тебя в голове план путешествия мечты? Если да, то как он выглядит?
– Я люблю путешествовать. Мне хотелось бы посетить как можно больше стран.
Что касается путешествия мечты, то мне хотелось бы проплыть по побережью Франции и Испании на лодке, останавливаясь и гуляя в каждом городке.
А еще у меня есть мечта детства – проехаться по миру в доме на колесах. В России мне бы хотелось съездить на Камчатку и Байкал.
Каждое лето я стараюсь посещать какие-то новые места. На Кавказе был, многие места в России посмотрел. Но планов у меня по-прежнему предостаточно, – сказал защитник, выступающий за новокузнецкий «Металлург».
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