Уткин о Федотове: «Парню ломают жизнь. Хороший способ сделать так, чтобы молодые хоккеисты ехали в Северную Америку, помимо всех соглашений. И Мичков, думаю, будет одним из»

Теги Василий Уткин ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матвей Мичков Хоккей

Василий Уткин считает, что вратарю ЦСКА Ивану Федотову «ломают жизнь».

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. Отметим, что на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

«Футбол – это место гуманизма в российском спорте, по крайней мере, в сравнении с хоккеем. Помните вратаря ЦСКА Ивана Федотова? Он сыграл огромную роль на последней зимней Олимпиаде, последней, видимо, на какой-то еще срок вперед, в том, что сборной России досталась серебряная медаль. Он явно был лучшим игроком в той команде.

Короче, помните, как его над год сплавили в армию, когда выяснилось, что он собирается уехать в НХЛ в команду «Филадельфия»? Да, можно много говорить о том, что в армии так или иначе должны служить все. Смешнее всего выступил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, который сказал, что тоже служил два года. Мы с вами эту службу видели, кто застал – все это на льду происходило.

И вот отслужил человек год, и выяснилось, что его контракт с «Филадельфией» все еще действителен. В это все поверили, кроме ЦСКА. И теперь Иван Федотов забанен на всем пространстве, которое контролирует Международная федерация хоккея (ИИХФ), потому что контракт с «Филадельфией» таки действителен. А ЦСКА получает запрет на трансферы на год.

Я только одного не понимаю. Иван Федотов – вратарь вратарем, они – особенные люди. Уже были у него фотографии из отпуска в Дубае, куда он выехал после своего армейского похода. Он, между прочим, стал старшим матросом на Северном флоте. Ему там в хоккей даже давали играть. Теперь, правда, не дадут. Ну вот был ты уже в Дубае. ну слетай ты в Филадельфию на пару дней, выясни на месте, что происходит. Хочешь – останься, хочешь – нет.

Короче говоря, в итоге парню ломают жизнь. И ломают ради чего? Чтобы Международная федерация хоккея закрыла глаза на все российские контракты с игроками? Как вы думаете, сколько теперь молодых хоккеистов возьмет и поедет поверх всех этих документов? Если вы не уважаете чужие документы, кто ваши уважать будет? У меня совершенно нет такой позиции, что НХЛ – хорошо, КХЛ – плохо. Абсолютно нет. Но если вы не уважаете чужие документы, кто будет уважать ваши?

Вот хороший способ сделать так, чтобы молодые хоккеисты просто магистральной дорогой ехали в Северную Америку, помимо всех соглашений. И Матвей Мичков, думаю, будет одним из. Если вы не знаете, это очень талантливый хоккеист, которых, как считается, сопоставимых по таланту, давно не появлялось в РФ.

Ну как развидеть эту историю? Уже невозможно», – сказал журналист и блогер.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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40 комментариев

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lenson
и весь этот беспредел устроил друг Путина Сечин
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Кот Мартовскый
эта новость чисто про хоккей, в футбол ее добавили потому что Уткин упоминул слово футбол в сравнении с хоккем в одной фразе?)
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Георгий Рыженков
Ответ Ivan Denisenko
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После того, как тебя сослали на край Земли к белым медведям, когда тебе просто прямо сказали: рыпаться будешь, землю жрать заставим, самое время спросить у молодого парня с ехидной улыбкой: хочешь поехать в Филадельфию, сынок?!
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krokodilych
Ответ ivan555navi
"Да, можно много говорить о том, что в армии так или иначе должны служить все." Эти уткины ноют, что все должны быть равны перед законом, но, к кому они не равнодушны, тех сразу хотят вывести из под действия закона.
В том, что закон у нас применяется в высшей степени избирательно, виноват уж точно не Уткин. Зачем вы валите с больной головы на здоровую?
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krokodilych
Ответ ivan555navi
"Смешнее всего выступил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, который сказал, что тоже служил два года. Мы с вами эту службу видели, кто застал – все это на льду происходило." Уткин не знает, что у всех топовых спортсменов служба так и проходит? И И.Федотов служил играя в хоккей. Так же многие артисты в СССР служили в Театре Советской Армии. Вообщем, Уткин под дypaчка косит.
И почему же тогда Федотов служил на Новой Земле? Или вы сейчас будете говорить о том, что он там в хоккей играл?
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Иннокентий Кокс
Ответ Den_94
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в военкомат
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catcher69
ну уедет этот самый условный мичков а повесточка в армию всеравно придёт....в северный флот или на новую землю...
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savik-A.M.
Ответ Назар Игорь
Так она вроде в разделе "хоккей".
у меня приложение именно " футбол" и я это вижу
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Назар Игорь
Ответ savik-A.M.
у меня приложение именно " футбол" и я это вижу
Странно, у меня "хоккей". Бывает.
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DeltaForce
Ответ Кот Мартовскый
эта новость чисто про хоккей, в футбол ее добавили потому что Уткин упоминул слово футбол в сравнении с хоккем в одной фразе?)
Чтобы было больше траффика,на хоккейной ветке комментариев кот наплакал.
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Евгений Мешков
щас мы тебе жизнь сломаем - на тебе 50 миллионов))
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Den_94
Ответ Иннокентий Кокс
в военкомат
Вы очередь заняли? За вами буду
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Иннокентий Кокс
Ответ Den_94
Вы очередь заняли? За вами буду
ты будешь там гораздо раньше) в лаптях и телогрейке, снятой с убитого) вас скоро на улицах начнут ловить)
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Костя Кот
Ответ Ivan Denisenko
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федотов хочет играть в хоккей
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JIEOMEC
Ответ Ivan Denisenko
а что ж он вернулся после Дубая в Россию, а не поехал в Филадельфию ?
так он туда мог не только со своими друзьями и подругами полететь.
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Imp_ca
Ответ Ivan Denisenko
а что ж он вернулся после Дубая в Россию, а не поехал в Филадельфию ?
Потому что у ного есть еще семья. Уехал бы в Штаты, с его отцом или матерью могло случиться тоже самое, что с отцом Мичкова
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ivan555navi
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Ответ Ivan Denisenko
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Он, как и некоторые комментаторы, мысли его читает)
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Alex Green
Ответ catcher69
ну уедет этот самый условный мичков а повесточка в армию всеравно придёт....в северный флот или на новую землю...
есть третий вариант - прямо в землю!
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catcher69
Ответ Alex Green
есть третий вариант - прямо в землю!
зачем так грубо и пессимистично ?
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shishovv
Ломают жизнь за сотни миллинов)) он у него спросил для начала? Жирный пук опять
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krokodilych
Ответ ivan555navi
Где он применяется избирательно? Факты в студию, что-бы не оказаться клеветником.
Как вы думаете, за что вас минусуют?
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charly_54
А причём тут футбол?
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