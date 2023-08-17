Уткин о Федотове: «Парню ломают жизнь. Хороший способ сделать так, чтобы молодые хоккеисты ехали в Северную Америку, помимо всех соглашений. И Мичков, думаю, будет одним из»

Василий Уткин считает, что вратарю ЦСКА Ивану Федотову «ломают жизнь».

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. Отметим, что на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

«Футбол – это место гуманизма в российском спорте, по крайней мере, в сравнении с хоккеем. Помните вратаря ЦСКА Ивана Федотова? Он сыграл огромную роль на последней зимней Олимпиаде, последней, видимо, на какой-то еще срок вперед, в том, что сборной России досталась серебряная медаль. Он явно был лучшим игроком в той команде.

Короче, помните, как его над год сплавили в армию, когда выяснилось, что он собирается уехать в НХЛ в команду « »? Да, можно много говорить о том, что в армии так или иначе должны служить все. Смешнее всего выступил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, который сказал, что тоже служил два года. Мы с вами эту службу видели, кто застал – все это на льду происходило.

И вот отслужил человек год, и выяснилось, что его контракт с «Филадельфией» все еще действителен. В это все поверили, кроме ЦСКА. И теперь Иван Федотов забанен на всем пространстве, которое контролирует Международная федерация хоккея ( ), потому что контракт с «Филадельфией» таки действителен. А ЦСКА получает запрет на трансферы на год.

Я только одного не понимаю. Иван Федотов – вратарь вратарем, они – особенные люди. Уже были у него фотографии из отпуска в Дубае, куда он выехал после своего армейского похода. Он, между прочим, стал старшим матросом на Северном флоте. Ему там в хоккей даже давали играть. Теперь, правда, не дадут. Ну вот был ты уже в Дубае. ну слетай ты в Филадельфию на пару дней, выясни на месте, что происходит. Хочешь – останься, хочешь – нет.

Короче говоря, в итоге парню ломают жизнь. И ломают ради чего? Чтобы Международная федерация хоккея закрыла глаза на все российские контракты с игроками? Как вы думаете, сколько теперь молодых хоккеистов возьмет и поедет поверх всех этих документов? Если вы не уважаете чужие документы, кто ваши уважать будет? У меня совершенно нет такой позиции, что – хорошо, – плохо. Абсолютно нет. Но если вы не уважаете чужие документы, кто будет уважать ваши?

Вот хороший способ сделать так, чтобы молодые хоккеисты просто магистральной дорогой ехали в Северную Америку, помимо всех соглашений. И Матвей , думаю, будет одним из. Если вы не знаете, это очень талантливый хоккеист, которых, как считается, сопоставимых по таланту, давно не появлялось в РФ.

Ну как развидеть эту историю? Уже невозможно», – сказал журналист и блогер.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока