«Монреаль» обменял Петри в «Детройт» на Густава Линдстрема и драфт-пик
«Монреаль» обменял Джеффа Петри в «Детройт» на Густава Линдстрема.
«Канадиенс» также получат условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.
Напомним, Петри перешел в «Монреаль» в результате обмена из «Питтсбурга».
«Пингвинс» удерживают 25 процентов зарплаты защитника в своей платежной ведомости. «Монреаль» удержит 50 процентов от оставшейся зарплаты в своей платежке.
Таким образом, до конца сезона-2024/25 в платежной ведомости «Питтсбурга» будут значиться 1,562 млн долларов от контракта игрока, «Канадиенс» – 2,343 млн, «Детройта» – 2,343 млн.
Петри набрал 31 (5+26) балл в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне при показателе полезности «+2».
На счету Линдстрема 8 (1+73) очков в 36 играх НХЛ при полезности «-16». Срок соглашения защитника с кэпхитом 950 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
Зачем он им (Детройту)? Решительно непонятно.