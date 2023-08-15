«Монреаль» обменял Петри в «Детройт» на Густава Линдстрема и драфт-пик

Теги переходы Монреаль Детройт НХЛ драфт НХЛ Джефф Петри Густав Линдстрем деньги Хоккей

«Монреаль» обменял Джеффа Петри в «Детройт» на Густава Линдстрема.

«Канадиенс» также получат условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Напомним, Петри перешел в «Монреаль» в результате обмена из «Питтсбурга».

«Пингвинс» удерживают 25 процентов зарплаты защитника в своей платежной ведомости. «Монреаль» удержит 50 процентов от оставшейся зарплаты в своей платежке.

Таким образом, до конца сезона-2024/25 в платежной ведомости «Питтсбурга» будут значиться 1,562 млн долларов от контракта игрока, «Канадиенс» – 2,343 млн, «Детройта» – 2,343 млн.

Петри набрал 31 (5+26) балл в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне при показателе полезности «+2».

На счету Линдстрема 8 (1+73) очков в 36 играх НХЛ при полезности «-16». Срок соглашения защитника с кэпхитом 950 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

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6 комментариев

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Strannix
Неплохо так Монреаль на Петри плюшек заработал)
+4
0
+4
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Rafael $.
Обмен шило на мыло.
Зачем он им (Детройту)? Решительно непонятно.
+2
0
+2
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Maluma Amulam
Айзерман со временем уже не кажется таким продуманом и есть ощущение что в тампе прост повезло, плюс он пришел там уже были легенды а детройте только Ларкин бедный. Жалко его даже, что не может побороться за чашку и не поборется видимо.
0
0
0
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