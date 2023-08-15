«Монреаль» обменял Петри в «Детройт» на Густава Линдстрема и драфт-пик

«Монреаль» обменял Джеффа Петри в «Детройт» на Густава Линдстрема.

«Канадиенс» также получат условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Напомним, Петри перешел в « » в результате обмена из «Питтсбурга».

«Пингвинс» удерживают 25 процентов зарплаты защитника в своей платежной ведомости. «Монреаль» удержит 50 процентов от оставшейся зарплаты в своей платежке.

Таким образом, до конца сезона-2024/25 в платежной ведомости «Питтсбурга» будут значиться 1,562 млн долларов от контракта игрока, «Канадиенс» – 2,343 млн, « » – 2,343 млн.

набрал 31 (5+26) балл в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне при показателе полезности «+2».

На счету 8 (1+73) очков в 36 играх НХЛ при полезности «-16». Срок соглашения защитника с кэпхитом 950 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.