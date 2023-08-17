Подъяпольский покинет СКА. Его уход высвободит 45 млн рублей

Теги СКА возможные переходы КХЛ Владислав Подъяпольский Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

Вратарь СКА Владислав Подъяпольский покинет клуб.

По информации «СЭ», 28-летний вратарь уйдет из СКА в ближайшее время.

Зарплата Подъяпольского в клубе составляет 45 миллионов рублей в год, его контракт действует до 2025 года.

В составе СКА вратарь провел 15 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 36 шайб. Он отразил 90% бросков.

Сообщалось, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ на 172 миллиона рублей.

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11 комментариев

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Beerfanidi
За него СКА отдал Северстали Пыленкова (ныне в Динамо) и Самонова? Прекрасная сделка вышла))
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вован63
В этом и есть весь ска!
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йозе марино
мой любимый игрок в ске, какие же классные бабочки он пропускал, жалко что уходит надеюсь новый их вратарь будет косячить не меньше 🌭
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ivan555navi
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Ответ вован63
В этом и есть весь ска!
Так предложи отменить потолок, помоги Подъяпольскому остаться в СКА.
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FaithDevotion
Ответ Beerfanidi
За него СКА отдал Северстали Пыленкова (ныне в Динамо) и Самонова? Прекрасная сделка вышла))
Всё так, но, увы и ах, ни Самонова, ни Пыленкова в Стали больше нет, поэтому сделка ни для кого в плюс не вышла(
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Johanson8987
Ну и какой смысл был тогда подписывать его за 90 лямов полгода назад?
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newyork13
Ну как покинет. Спустят в фарс и все
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okkervil
Ответ вован63
В этом и есть весь ска!
В чём? В оптимизации расходов?
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Beerfanidi
Ответ FaithDevotion
Всё так, но, увы и ах, ни Самонова, ни Пыленкова в Стали больше нет, поэтому сделка ни для кого в плюс не вышла(
Для Динамо ) Но посмотрим, как приживется в Динамо Пыленков...
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Beerfanidi
Ответ ivan555navi
Ну, как видишь он среди последних покидает СКА и только потому, что в КХЛ есть потолок зарплат.
Динамо так Кагарлицкого у СКА выкупало за трех молодых)) И если Чибриков сначала аж до сборной доиграл, а теперь в Спартаке, то один защитник за океаном считается неплохим проспектом, третьего, наверное не вспомню) Но и Кага не задержался в Динамо из-за прихода Кудашова...
Такова хоккейная се-ля-ви)
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