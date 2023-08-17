Подъяпольский покинет СКА. Его уход высвободит 45 млн рублей

Вратарь СКА Владислав Подъяпольский покинет клуб.

По информации « », 28-летний вратарь уйдет из СКА в ближайшее время.

Зарплата Подъяпольского в клубе составляет 45 миллионов рублей в год, его контракт действует до 2025 года.

В составе СКА вратарь провел 15 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 36 шайб. Он отразил 90% бросков.

Сообщалось, что превышает потолок зарплат на 172 миллиона рублей.