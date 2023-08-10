Святослав Гребенщиков может перейти в «Сочи» из СКА.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко по итогам турнира Sochi Hockey Open.

«Сочинцы в целом выступили отлично, гораздо выше ожиданий, и сейчас ждут новостей от СКА.

Про белорусских игроков питерского клуба уже все говорили, но я слышал, что к Дмитрию Кокореву может переехать и Святослав Гребенщиков», – написал Шевченко.

Ранее появилась информация, что в «Сочи» могут перейти белорусские игроки СКА Сергей Сапего и Владимир Алистров.

Гребенщиков набрал 7 (4+3) очков в 19 матчах за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф форвард отметился 5 (2+3) баллами в 13 играх.