Фетисов о срыве матчей НХЛ в России: «Да чего расстраиваться. Не состоялись, и? Лучше обижаться на то, что происходит»

Вячеслав Фетисов высказался о срыве матчей НХЛ в России.

Ранее капитан «Вашингтона» рассказал, что « » и « » должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги.

– Может, вам что‑то известно о двух матчах «Вашингтона» и «Сент‑Луиса» в России, которые должны были состояться в 2020 году?

– Ну, а как можно не верить такому человеку, как Овечкин?

– Обидно ли вам, что такие матчи не состоялись?

– Да чего расстраиваться. Не состоялись, и? Лучше обижаться на то, что происходит, чем на то, чего не произошло, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.