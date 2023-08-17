Фетисов о срыве матчей НХЛ в России: «Да чего расстраиваться. Не состоялись, и? Лучше обижаться на то, что происходит»

Теги выставочные матчи Вашингтон Сент-Луис Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о срыве матчей НХЛ в России.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги. 

– Может, вам что‑то известно о двух матчах «Вашингтона» и «Сент‑Луиса» в России, которые должны были состояться в 2020 году?

– Ну, а как можно не верить такому человеку, как Овечкин?

– Обидно ли вам, что такие матчи не состоялись?

– Да чего расстраиваться. Не состоялись, и? Лучше обижаться на то, что происходит, чем на то, чего не произошло, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы. 

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1 комментарий

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Антон Некрасов
Обижаться вам нужно чинушам только на себя !
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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