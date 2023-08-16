Овечкин о «Вашингтоне» в России: «Мы должны были сыграть против «Сент-Луиса» в Москве и Питере. Но началась пандемия, и тема ушла на паузу»

Александр Овечкин сказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в России .

– У вас есть мечта, чтобы «Вашингтон» однажды приехал бы на матч в Москву?

– Это должно было случиться. Но, к сожалению, не случилось. «Вашингтон» должен был играть в Москве с «Сент-Луисом». Однако потом в мир пришел всем известный вирус, началась пандемия. И тема ушла на паузу.

– А насколько это было реально?

– Оставалось только поставить подписи в бумагах. Мы должны были проводить два матча против « » в России. Один в Москве, другой – в Питере.

– Как жаль, что это сорвалось!

– И не говорите, – сказал капитан « ».