Овечкин о «Вашингтоне» в России: «Мы должны были сыграть против «Сент-Луиса» в Москве и Питере. Но началась пандемия, и тема ушла на паузу»
Александр Овечкин сказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в России .
– У вас есть мечта, чтобы «Вашингтон» однажды приехал бы на матч в Москву?
– Это должно было случиться. Но, к сожалению, не случилось. «Вашингтон» должен был играть в Москве с «Сент-Луисом». Однако потом в мир пришел всем известный вирус, началась пандемия. И тема ушла на паузу.
– А насколько это было реально?
– Оставалось только поставить подписи в бумагах. Мы должны были проводить два матча против «Сент-Луиса» в России. Один в Москве, другой – в Питере.
– Как жаль, что это сорвалось!
– И не говорите, – сказал капитан «Вашингтона».
Скорее всего, до завершения карьеры Овечкина точно не успеют.