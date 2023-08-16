Овечкин о «Вашингтоне» в России: «Мы должны были сыграть против «Сент-Луиса» в Москве и Питере. Но началась пандемия, и тема ушла на паузу»

Теги выставочные матчи Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ КХЛ выставочные матчи КХЛ - НХЛ Матч ТВ NHL Global Series коронавирус Хоккей

Александр Овечкин сказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в России .

– У вас есть мечта, чтобы «Вашингтон» однажды приехал бы на матч в Москву?

– Это должно было случиться. Но, к сожалению, не случилось. «Вашингтон» должен был играть в Москве с «Сент-Луисом». Однако потом в мир пришел всем известный вирус, началась пандемия. И тема ушла на паузу.

– А насколько это было реально?

– Оставалось только поставить подписи в бумагах. Мы должны были проводить два матча против «Сент-Луиса» в России. Один в Москве, другой – в Питере.

– Как жаль, что это сорвалось!

– И не говорите, – сказал капитан «Вашингтона». 

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10 комментариев

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Mistic69
И неизвестно, когда теперь это случится......
+9
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Макс Коновалов 1000
Если это произойдёт , будет круто )
+5
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Rahym Hommadow
Ответ Геннадий Тимченко
Пандемия COVID-19 официально закончилась 05.05.2023, пора с паузы снимать - или ещё какие факторы мешают организатору движения настоять на проведении матчей❓🤔
Ближайшие 3-4 годы точно не будут
+2
0
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Mebius
Эх жаль, хотел бы я увидеть, как он перед матчем Вашингтона издаст боевой клич на весь стадион Динамо «ГООООЙДА»
+2
-1
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Mephi027
Не скоро получится сыграть.

Скорее всего, до завершения карьеры Овечкина точно не успеют.
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Дмитрий
Сейчас нет пандемии. Скажет ли командир плештим об освободительной операции или, как гражданин США, будет ждать взятия Москвы, а уже потом сыграет со своим Вашингтоном?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Mistic69
И неизвестно, когда теперь это случится......
почему же? скорее всего никогда.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Rahym Hommadow
Ближайшие 3-4 годы точно не будут
тире лишнее. 34.
0
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0
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Maxim Shumov
Ответ Mebius
Эх жаль, хотел бы я увидеть, как он перед матчем Вашингтона издаст боевой клич на весь стадион Динамо «ГООООЙДА»
Пока рано. Будет орать, когда вернется и депутатом станет
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-1
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