Овечкин пожелал Дзюбе удачи: «Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена»
Александр Овечкин пожелал удачи Артему Дзюбе.
Капитан «Вашингтона» ответил на вопрос о том, что готов пожелать футболисту «Локомотива».
«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения!
Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» – сказал Овечкин в эфире программы «Все на Матч!».
Дзюба vs Овечкин – что за медиаконфликт с забавными уколами («слабенький», «милое пузико»)? Оказывается, все в шутку!
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