Овечкин пожелал Дзюбе удачи: «Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин пожелал удачи Артему Дзюбе.

Капитан «Вашингтона» ответил на вопрос о том, что готов пожелать футболисту «Локомотива». 

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения!

Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» – сказал Овечкин в эфире программы «Все на Матч!».

Дзюба vs Овечкин – что за медиаконфликт с забавными уколами («слабенький», «милое пузико»)? Оказывается, все в шутку!

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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10 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Mark Safa
А у кого он не стоит, тому нужен доктор Айболит
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