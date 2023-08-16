Овечкин пожелал Дзюбе удачи: «Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена»

Александр Овечкин пожелал удачи Артему Дзюбе.

Капитан « » ответил на вопрос о том, что готов пожелать футболисту « ».

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения!

Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» – сказал Овечкин в эфире программы «Все на !».

Дзюба vs Овечкин – что за медиаконфликт с забавными уколами («слабенький», «милое пузико»)? Оказывается, все в шутку!

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