Овечкин о Захаряне в Европе: «Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи своя голова на плечах»

Александр Овечкин высказался о вероятном уходе Арсена Захаряна из «Динамо».

Ранее стало известно, что 20-летний футболист близок к переходу в испанский клуб « ».

– Последние слухи отправляют за границу. Вы следите за карьерой молодых динамовцев, общаетесь. Если бы к вам обратились за советом, уезжать или нет, что бы вы могли сказать?

– Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за « » или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе, – сказал капитан « ».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?