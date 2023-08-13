Овечкин о Захаряне в Европе: «Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи своя голова на плечах»
Александр Овечкин высказался о вероятном уходе Арсена Захаряна из «Динамо».
Ранее стало известно, что 20-летний футболист близок к переходу в испанский клуб «Реал Сосьедад».
– Последние слухи отправляют Арсена Захаряна за границу. Вы следите за карьерой молодых динамовцев, общаетесь. Если бы к вам обратились за советом, уезжать или нет, что бы вы могли сказать?
– Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за «Динамо» или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе, – сказал капитан «Вашингтона».
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