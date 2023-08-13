Овечкин о Захаряне в Европе: «Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи своя голова на плечах»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Реал Сосьедад Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Арсен Захарян Хоккей

Александр Овечкин высказался о вероятном уходе Арсена Захаряна из «Динамо».

Ранее стало известно, что 20-летний футболист близок к переходу в испанский клуб «Реал Сосьедад». 

– Последние слухи отправляют Арсена Захаряна за границу. Вы следите за карьерой молодых динамовцев, общаетесь. Если бы к вам обратились за советом, уезжать или нет, что бы вы могли сказать?

– Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за «Динамо» или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе, – сказал капитан «Вашингтона». 

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3 комментария

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Искуственный интеллект
Адекватный комментарий
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Дмитрий Чадаев
Будет работать - всё получится.
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Знатный стахановец
Не добавить, не убавить. Поддержу слова Овечкина. 👍
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