Голдобин о том, был ли вариант в НХЛ: «Конечно, я над ним думал. Хотел бы вернуться в Америку, но пока с этим не складывается»

Николай Голдобин высказался о переходе в «Спартак» из «Металлурга».

– Что стало решающим фактором ухода из клуба?

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Все же переходят из клуба в клуб, в этом нет ничего такого.

– Разин пытался уговорить тебя остаться. Какие аргументы он приводил?

– Я же там не один год отыграл. В каком-то плане мне хотелось там остаться. Я со многими людьми общался насчет продолжения своей карьеры. Просто так сложилось… Я даже не знаю, как это описать. Перешел и перешел.

– Андрей Владимирович даже сказал, что ему однажды показалось, что после очередной вашей встречи ему показалось, что ты подпишешь контракт на следующее утро.

– Возможно. Все бывает, жизнь – непредсказуемая вещь.

– Если не секрет, какие еще варианты продолжения карьеры у тебя были?

– Я не мог решать, потому что был ограниченно свободным агентом. Права на меня принадлежали « ». Мой агент занимался этими делами. Он сказал мне: «Отдыхай, Коль». Я и отдыхал. Общались по нюансам.

– И все же, был ли у тебя вариант с возвращением в НХЛ?

– Конечно, был, и я над ним думал. Просто так сложилась ситуация.

– Приведу цитату эксперта : «Если бы он стабильно показывал то, что показывает фрагментами, то, конечно, играл бы в ». Согласен с этим?

– Есть в этом правда, что тут скрывать. Любой, думаю, если бы в каждом матче забивал и отдавал, мог бы там выступать. У меня есть опыт игры в Америке, и я хотел бы туда вернуться. Но пока что с этим не складывается.

Посмотрим, может быть, после двух лет в « » я туда и вернусь. Но я сейчас сердцем и головой со своей командой. Что ж, буду стараться, чтобы потом Леонид Вайсфельд говорил про меня другие вещи (улыбается).

– Понимаешь, как стабилизировать свою игру?

– Есть задумка, попробую ее реализовать. Не все, конечно, от меня зависит. Хоккей – командная игра. Вот в теннисе, например, ты все сам решаешь. В хоккее же много разных факторов. Но мне хотелось бы играть ярче в каждом матче, – сказал нападающий «Спартака» Голдобин.