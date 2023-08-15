Вайсфельд о бане Федотова: «Он не нужен «Филадельфии» сейчас, они даже Колосова отдали в Минск. Что теперь будет, вообще представить не могу»

Леонид Вайсфельд прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Не знаю, как завершится ситуация с Федотовым.

Я был уверен, что ему разрешат играть за ЦСКА. По той простой причине, что он не нужен «Филадельфии» сейчас. Они даже вратаря Алексея Колосова, которого подписали, отдали в аренду в «Динамо» Минск.

А что теперь будет, я вообще представить не могу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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