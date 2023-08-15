Вайсфельд о бане Федотова: «Он не нужен «Филадельфии» сейчас, они даже Колосова отдали в Минск. Что теперь будет, вообще представить не могу»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ Динамо Минск КХЛ Иван Федотов Алексей Колосов Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Не знаю, как завершится ситуация с Федотовым.

Я был уверен, что ему разрешат играть за ЦСКА. По той простой причине, что он не нужен «Филадельфии» сейчас. Они даже вратаря Алексея Колосова, которого подписали, отдали в аренду в «Динамо» Минск.

А что теперь будет, я вообще представить не могу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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2 комментария

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Maxim Shumov
Конечно, не нужен. Есмантович все правильно сделал. Повязал Ивана и не дал уехать к этим равнодушным
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Sever12
Просто пошли на принцип, отношения поражают отношения, можно было поехать и всё уладить, это всех касается, и Вани( он просто за ссал как терпила) и агентов и представителей ЦСКА, уверен договорились бы спакойно, надо учитывать интересы других и регламент тоже, они не же с потолка взяли это продление, незнания закона не освобождает от его исполнения так и тут получилось, контакт есть это уже понятно, значит так можно у них там, так то их по сути ещё год назад кинули, никого не забрали а Ваню из ЦСКА забрали...
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