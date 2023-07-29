Дэвид Немировски: «По-русски легче ругаться – язык богаче. На английском всего пара слов»

Дэвид Немировски объяснил, почему ему удобнее ругаться на русском языке.

– На каком языке удобнее ругаться?

– По-русски легче ругаться, потому что там больше выбора. На английском есть всего пара слов. Русский язык куда богаче.

Хотя в плане хоккейного сленга мне гораздо удобнее говорить на английском – там есть очень много слов, которые нормально на русский не переведешь.

В тренерском штабе мы больше общаемся на русском.

Перехожу на английским, когда нужно что-то объяснить Максу (Марковичу, видеотренер) и Дэвиду (Гутшону, тренер по физподготовке), – сказал уроженец Канады и главный тренер « » .