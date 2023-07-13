КХЛ намерена сотрудничать с «лидерами мнений» и крупными компаниями для увеличения аудитории. Лига хочет создать имидж «лучшего семейного развлечения в городе» (СБК)

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КХЛ хочет сотрудничать с крупными компаниями и лидерами мнений для повышения популярности.

Об этом стало известно из стратегии КХЛ до 2026 года, оказавшейся в распоряжении СБК.

Лига планирует реализовать восемь мер по увеличению нынешней аудитории Фонбет чемпионата КХЛ:

1. Усиление экспансии КХЛ в смежные сегменты индустрии развлечения.

2. Сотрудничество с «лидерами мнений» для повышения узнаваемости лиги и ее продуктов. 

3. Популяризация КХЛ среди детей и школьников.

4. Совершенствование digital-контента КХЛ и технологий его подачи.

5. Заключение соглашения с бизнес-экосистемой для расширения пользовательского опыта аудитории КХЛ. Партнерство с крупным игроком повысит охваты лиги и снизит расходы на создание продуктов. Среди вариантов партнерства могут быть такие компании, как «Яндекс», «Сбер», МТС.

6. Развитие программы развлечений на аренах.

7. Совершенствование работы комментаторов на матчах. 

8. Работа над формированием для КХЛ имиджа «лучшего семейного развлечения в городе».

Ранее в КХЛ оценили потенциальную аудиторию чемпионата в 33 млн человек.

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3 комментария

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Clever_mind
Выпинуть Ротэна и его фармы. Освободится огромное количество игроков. Которые быстро найдут себе работу в оставшихся клубах. Они получат практику и развитие. В итоге в выигрыше будут все: игроки, лига(считай клубы) и сборная
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Костя Кот
приходите на матчи ехл всей семьей или мы зрберем ваших сыновей в армию
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