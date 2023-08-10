Панарин о детских тренерах: «В мире идейность пропадает и уходит в практичность – печально. Надеюсь, люди будут понимать, что, помимо финансов, у каждого есть еще глубокая идея»

Артемий Панарин поделился размышлениями о детских тренерах и развитии игроков.

– Ты делаешь мастер‑классы на «Арене Плей» в Москве. Почему именно это место?

– В целом, у нас общий такой проект с ребятами.

Здесь пытаюсь летом, в свободное от сезона время, немного порадовать детей, пообщаться больше с тренерами, может быть, передать свое административное видение какое‑то команде, которая всем этим управляет.

Движение есть, я очень рад, что работа пошла хорошо. Все довольны! У ребят своя команда, дети получают свое развитие.

В будущем, может, будем думать о более серьезных вещах, потому что детям тоже нужен рост.

И здесь мы пытаемся привить тренерам, чтобы именно была идея, потому что сейчас в мире идейность много где пропадает и уходит в практичность. А для меня это печально.

Я вспоминаю своих тренеров, понимаю их зарплату на сегодняшний день.

Когда ты ребенок, ты об их жизни не думаешь, а сейчас я понимаю, что это за люди, которые горели и горят (они еще работают детскими тренерами многие)!

– Тогда подкаток не было?

– Подкатки были, тренировки вратарей есть. Ты идешь на тренировку вратарей. Записываешься, чтобы побросать вратарям. Это и есть твоя подкатка.

А сами тренеры душой работали. И я надеюсь, что у нас еще не все потеряно.

И люди будут понимать, что помимо финансов – что тоже важно для всех – есть еще какая‑то глубокая идея у каждого в жизни, что он хочет сделать.

Если это будут дети, мне кажется, это будет шикарно, для нашей страны в первую очередь. Как для каждого отдельного человека, понятное дело, так и для страны! – сказал нападающий « » .