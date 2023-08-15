Сафронов о бане Федотова: «Плыть против течения кажется неправильным в сегодняшней ситуации. Это решение надо принять как данность – мы являемся членами ИИХФ»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Андрей Сафронов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Алексей Сафронов высказался об отстранении Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяцаЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Такое решение ИИХФ приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шел правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию ИИХФ продиктовала так, как посчитала нужным.

Я думаю, что НХЛ контактирует с ИИХФ только по поводу трансферов. Каким образом все это обернется? При сегодняшней ситуации плыть против течения, мне кажется, немного неправильно. В связи с тем, что мы являемся членами ИИХФ, это решение надо принять как данность», – заявил бывший генеральный менеджер московского «Динамо» и сборной России Алексей Сафронов.

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19 комментариев

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ilya1809
Ответ Mohnatiy
Так был контракт с "Филадельфией" или нет? Если да - то надо выполнять. А то по этому поводу все молчат, Федотов молчит, одни "эксперты" надрываются...
Конечно был.Никто не разу не оспорил факт контракта.Они пытаются давить что он на 22/23, а сейчас 23/24.
Хотя договор исполнен не был.
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ilya1809
Ответ ivan555navi
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Контракт на 25 лет.А почему не 30 ? а что если бы Кинг Конг напал? А что если....Филадельфия переквалифицировалось бы в Соккер, стал бы Федотов футбольным вратарем?
Мы что делаем, соревнуемся в фантазиях?)
У нас тут что, съезд детского сада?)))
Если юридически рассуждать, она бы направила документ в ИИХФ и ФХР с просьбой анннулировать контракт так как на момент увольнения в запас Федотов будет не пригоден.И я думаю любой маломальской грамотный человек бы признал это.Ну если там какие нибудь ,не очень умные люди ,то сделали б для галочки экспертизу ,вывели бы средний функциональный возраст спортсмена,а так же скорость деградации мышцы и рефлексов без постоянных узкоспециализированных тренировок и практик, потом заключение что Федлтов не может приехать, хотя хочет, и вуаля контракт не действителен.Там миллион юридически грамотных вариантов на самом деле.Но 25 лет это конечно какая то фееричная фантазия
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ilya1809
Ответ ivan555navi
Хейтеры ЦСКА и примкнувшие к ним русофобы, а вы обратили внимание, что "контракт с ЦСКА также не был признан утратившим силу, так что он может подождать четыре месяца дисквалификации и начать играть в России." И как такое возможно? С одной стороны заявляют, что контракт с ФФ действует (а это ещё на год), а с другой стороны, оказывается, что через 4 месяца контракт с ЦСКА вдруг чудесным образом материализуется из пустоты. Видно же, что ИИХФ просто мелко пакостит, а реального действующего контракта у ФФ нет. И если И.Федотов вдруг уедет в ФФ, а 1 января вернётся в ЦСКА (ведь с 1 января он имеет право играть там), то вот это будет бомба.
Откуда вы такие беретесь) ИИХФ не говорили, что она не верит в контракт с ЦСКА.Вы хоть готовьтесь что ли, я понимаю что сидите фантазируете, там все складно в голове.Но потом взяли клаву,интерент и проверили.Это же вопрос 2,3х минут.Она накладывает санкции за подписание второго контракта, поверх первого.А на ЦСКА за то он уведомлен о первом контракте, значит есть официальная переписка с этим контрактом, где видно что ЦСКА его получил
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Mohnatiy
Так был контракт с "Филадельфией" или нет? Если да - то надо выполнять. А то по этому поводу все молчат, Федотов молчит, одни "эксперты" надрываются...
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Mohnatiy
Ответ ilya1809
Конечно был.Никто не разу не оспорил факт контракта.Они пытаются давить что он на 22/23, а сейчас 23/24. Хотя договор исполнен не был.
Вот у меня такое же мнение было. И чего тогда орать? Работать надо!
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ilya1809
Ответ ivan555navi
Не контракт на 25 лет. Ты даже не в состоянии понять что написано. Через 25 лет Федотов придёт и "автоматически продлит" свой контракт, как это сейчас сделал ФФ. И это не фантазии, а реально возможная ситуация, ничем от нынешней принципиально не отличающая. Испугался её обсуждать. Ну, так и понятно, это же тебе надо изворачиваться.
Это фантазия, за 25 лет срок пригодности спортсмена истечет.Срок уйдет даже по истечению какого то срока без узкоспециализированных тренировок.Это просто фантазия про 25 лет, так как быть такого не может, а аннулировать контракт ,за не появления человека в расположение команды в течении многих лет не сложно.Для этого юридически, много инструментов.Тут ситация другая ,он так же играет в хоккей, и заключает контракт в той же спортивной среде , внутри того же професиионального хоккея.25 лет тут при том же,при чем и незнаю футбол.
Это просто болтология, ради болтология..типа- а что если....а что если...а в конце еще какой то вывод на реальную ситуацию.Ага, а что если ядерный удар по США будет, филадельфия будет ждать его?Ах, нет, тогда что вы тут устроили, пусть играет за ЦСКА.
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ilya1809
Ответ ivan555navi
Значит контракт с ФФ анулирован. Что доказывает, что его и не существовало, иначе как при действующем контракте разрешать играть по какому-то новому контракту, который просто не может быть подписан. Завралась твоя ИИХФ.
Где написано что аннулирован?на основании чего аннулирован?Такого нигде не написано.Это чистая выдумка, так хочется создать новый удобный пушистый контекст.
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ilya1809
Ответ ivan555navi
Да, форма уйдёт, но, контракт же есть, так что деньги на бочку. И хватит извиваться, плати молча за контракт, как сейчас требуешь.
Фантазия есть)), за 25 лет контракт отменят, по очевидным причинам.кто и кому будет платить ?за что? за то что Федотов в армии?))как это связанно?Там платят если ты играешь внутри системы, а не за факт подписания.Так если ты не приехал за что тебя будут платить?за то 25 лет ты где проводишь?Ну где проводишь там и платят, причем тут филадельфия в этой фантазии?за 25 лет любой клуб направит документы и спокойно аннулирует контракт, для этого просто надо причинно следственную связь. Ты ушел другое место, ты перестал быть спортсменом, то есть завершил карьеру спортсмена, нельзя быть 25 лет профессиональном спортсменом на бумажке.Ни кто никому не будет платить, тем более за такие фантзии которых даже быть не может).
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ivan555navi
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Ответ ilya1809
Фантазия есть)), за 25 лет контракт отменят, по очевидным причинам.кто и кому будет платить ?за что? за то что Федотов в армии?))как это связанно?Там платят если ты играешь внутри системы, а не за факт подписания.Так если ты не приехал за что тебя будут платить?за то 25 лет ты где проводишь?Ну где проводишь там и платят, причем тут филадельфия в этой фантазии?за 25 лет любой клуб направит документы и спокойно аннулирует контракт, для этого просто надо причинно следственную связь. Ты ушел другое место, ты перестал быть спортсменом, то есть завершил карьеру спортсмена, нельзя быть 25 лет профессиональном спортсменом на бумажке.Ни кто никому не будет платить, тем более за такие фантзии которых даже быть не может).
"контракт отменят, по очевидным причинам"
Ладно, с тобой бессмысленно говорить, ты просто свои выдумки начинаешь тут писать.
С какой отменят контракт? За 1 год не отменят, а за 25 лет отменят.
А за 20 лет? А за 15? А за 5?
Где всё это прописано? А нигде, это твоя буйная фантазия.
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ilya1809
Ответ ivan555navi
У И.Федотова два одновременных контракта с двумя клубами. Завралась твоя ИИХФ.
Да два, за это штраф.Где написано что ИИХФ аннулировала хоть один из них?
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ilya1809
Да два, за это штраф.Где написано что ИИХФ аннулировала хоть один из них?
Где написано, что возможно иметь два контракта?
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