Сафронов о бане Федотова: «Плыть против течения кажется неправильным в сегодняшней ситуации. Это решение надо принять как данность – мы являемся членами ИИХФ»

Алексей Сафронов высказался об отстранении Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

«Такое решение ИИХФ приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шел правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию ИИХФ продиктовала так, как посчитала нужным.

Я думаю, что контактирует с только по поводу трансферов. Каким образом все это обернется? При сегодняшней ситуации плыть против течения, мне кажется, немного неправильно. В связи с тем, что мы являемся членами ИИХФ, это решение надо принять как данность», – заявил бывший генеральный менеджер московского «Динамо» и сборной России Алексей Сафронов.