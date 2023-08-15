Сафронов о бане Федотова: «Плыть против течения кажется неправильным в сегодняшней ситуации. Это решение надо принять как данность – мы являемся членами ИИХФ»
Алексей Сафронов высказался об отстранении Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
«Такое решение ИИХФ приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шел правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию ИИХФ продиктовала так, как посчитала нужным.
Я думаю, что НХЛ контактирует с ИИХФ только по поводу трансферов. Каким образом все это обернется? При сегодняшней ситуации плыть против течения, мне кажется, немного неправильно. В связи с тем, что мы являемся членами ИИХФ, это решение надо принять как данность», – заявил бывший генеральный менеджер московского «Динамо» и сборной России Алексей Сафронов.
Хотя договор исполнен не был.
Мы что делаем, соревнуемся в фантазиях?)
У нас тут что, съезд детского сада?)))
Если юридически рассуждать, она бы направила документ в ИИХФ и ФХР с просьбой анннулировать контракт так как на момент увольнения в запас Федотов будет не пригоден.И я думаю любой маломальской грамотный человек бы признал это.Ну если там какие нибудь ,не очень умные люди ,то сделали б для галочки экспертизу ,вывели бы средний функциональный возраст спортсмена,а так же скорость деградации мышцы и рефлексов без постоянных узкоспециализированных тренировок и практик, потом заключение что Федлтов не может приехать, хотя хочет, и вуаля контракт не действителен.Там миллион юридически грамотных вариантов на самом деле.Но 25 лет это конечно какая то фееричная фантазия
Это просто болтология, ради болтология..типа- а что если....а что если...а в конце еще какой то вывод на реальную ситуацию.Ага, а что если ядерный удар по США будет, филадельфия будет ждать его?Ах, нет, тогда что вы тут устроили, пусть играет за ЦСКА.
Ладно, с тобой бессмысленно говорить, ты просто свои выдумки начинаешь тут писать.
С какой отменят контракт? За 1 год не отменят, а за 25 лет отменят.
А за 20 лет? А за 15? А за 5?
Где всё это прописано? А нигде, это твоя буйная фантазия.