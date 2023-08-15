Михайлов о бане Федотова от ИИХФ: «Они, что, карающий меч?! Чего обращать на них внимание? КХЛ, ФХР и остальные разрешат Ивану играть у нас»

Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ дисквалифицировать Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение в международных инстанциях.

– Я вот просто задаю вопрос: на каком основании? Чем нарушены правила трансферов? Я возмущен решением ИИХФ. Федотов играл у нас, трансфер был в России, он подписал контракт. Он ни дня не был в Америке! Ивана призвали в армию, он ушел служить, трансфер в США не доходил. Он не выходил за пределы Европы!

Ну, это дело юристов. Второе, как ИИХФ может накладывать санкции на команду, сама ИИХФ решает запретить выступление у нас, а в НХЛ разрешают. Пусть ответят: почему?! Тут нельзя, а там можно, получается. При чем тут ЦСКА вообще? Решение подписать контракт было волеизъявлением игрока. Сам Федотов так решил.

– При всех обстоятельствах, отношениях с Международной федерацией хоккея, должны ли мы соблюдать такие решения?

– Вот об этом и речь. На каком основании вводятся санкции на игрока и саму команду? Они, что, карающий меч?! Думаю, что пусть Иван спокойно играет у нас. Все: КХЛ, ФХР и остальные органы разрешат Ивану играть у нас.

Лишая нашу страну международных соревнований, чего обращать внимание на ИИХФ? Повернутся к нам лицом – решим что‑нибудь, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член Наблюдательного совета ЦСКА.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал