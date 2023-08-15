Михайлов о бане Федотова от ИИХФ: «Они, что, карающий меч?! Чего обращать на них внимание? КХЛ, ФХР и остальные разрешат Ивану играть у нас»
Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ дисквалифицировать Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
– Я вот просто задаю вопрос: на каком основании? Чем нарушены правила трансферов? Я возмущен решением ИИХФ. Федотов играл у нас, трансфер был в России, он подписал контракт. Он ни дня не был в Америке! Ивана призвали в армию, он ушел служить, трансфер в США не доходил. Он не выходил за пределы Европы!
Ну, это дело юристов. Второе, как ИИХФ может накладывать санкции на команду, сама ИИХФ решает запретить выступление у нас, а в НХЛ разрешают. Пусть ответят: почему?! Тут нельзя, а там можно, получается. При чем тут ЦСКА вообще? Решение подписать контракт было волеизъявлением игрока. Сам Федотов так решил.
– При всех обстоятельствах, отношениях с Международной федерацией хоккея, должны ли мы соблюдать такие решения?
– Вот об этом и речь. На каком основании вводятся санкции на игрока и саму команду? Они, что, карающий меч?! Думаю, что пусть Иван спокойно играет у нас. Все: КХЛ, ФХР и остальные органы разрешат Ивану играть у нас.
Лишая нашу страну международных соревнований, чего обращать внимание на ИИХФ? Повернутся к нам лицом – решим что‑нибудь, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член Наблюдательного совета ЦСКА.
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
Вся хоккейная братия Спортса ждала, что он свалит тут же в Америку (как только дембельнётся). Никто не думал, что Федот окажется таким ид...том и додиком.
Я сам был в шоке. Сначала поездка в Дубай. Все такие, ну всё, сейчас сделает доки и прям оттуда рванёт в NHL.
Нифига, вернулся.
Потом уже все юзеры такие: ну остался. Но не в "ЦСКА" же возвращаться! Они тебя в армию забили, мечты лишили и пр.
А по итогу Федот спокойно подписывается с клубом, который его откровенно поимел. И уже рассуждает на тему перспектив команды в новом сезоне.
Ну не дурак ли!?
Блаженный одним словом. А мы тут за него глотку рвали год назад.
Прошлым летом сыграв на ОИ, завоевав Кубок Гагарина , заключил контракт с Филадельфией, ему поставили палки в колёса и не дали уехать .
Теперь все шансы уехать есть ! Зачем оставаться в ЦСКА ??! Они же поступили по хамски с ним
P.S. Надеюсь, Федотову и всем россиянам доведется увидеть крокодиловые слезы Сечина, Есмантовича, Ротенберга, Третьяка, Фетисова и не только на скамье подсудимых в Гааге.
Эти все истерии "на каком основании? Кто они такие? Что вообще происходит? " напоминает ролики в интернете, когда какой то умник захотел поумничать с Гибдд на дороге, а его быстро на место поставили и начался этот словесный понос.
Поделом вам. Истерикой доволен!
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А какие еще органы?
Какие остальные? Военный комиссариат?)