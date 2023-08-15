Михайлов о бане Федотова от ИИХФ: «Они, что, карающий меч?! Чего обращать на них внимание? КХЛ, ФХР и остальные разрешат Ивану играть у нас»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ дисквалифицировать Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.  

– Я вот просто задаю вопрос: на каком основании? Чем нарушены правила трансферов? Я возмущен решением ИИХФ. Федотов играл у нас, трансфер был в России, он подписал контракт. Он ни дня не был в Америке! Ивана призвали в армию, он ушел служить, трансфер в США не доходил. Он не выходил за пределы Европы!

Ну, это дело юристов. Второе, как ИИХФ может накладывать санкции на команду, сама ИИХФ решает запретить выступление у нас, а в НХЛ разрешают. Пусть ответят: почему?! Тут нельзя, а там можно, получается. При чем тут ЦСКА вообще? Решение подписать контракт было волеизъявлением игрока. Сам Федотов так решил.

– При всех обстоятельствах, отношениях с Международной федерацией хоккея, должны ли мы соблюдать такие решения?

– Вот об этом и речь. На каком основании вводятся санкции на игрока и саму команду? Они, что, карающий меч?! Думаю, что пусть Иван спокойно играет у нас. Все: КХЛ, ФХР и остальные органы разрешат Ивану играть у нас.

Лишая нашу страну международных соревнований, чего обращать внимание на ИИХФ? Повернутся к нам лицом – решим что‑нибудь, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член Наблюдательного совета ЦСКА. 

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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15 комментариев

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ilya1809
Он ни дня не был в Америке- вот это аргумент)прям вау
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Daishi
Главное умение наших чинуш и совдепистов, дак это с полными штанами продолжать бычить и веровать, что все на мази и под контролем..))
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Ryan T.
Ответ Crenk
Во всей этой ситуации неясен один нюанс Прошлым летом сыграв на ОИ, завоевав Кубок Гагарина , заключил контракт с Филадельфией, ему поставили палки в колёса и не дали уехать . Теперь все шансы уехать есть ! Зачем оставаться в ЦСКА ??! Они же поступили по хамски с ним
Дак в том-то всё и дело!
Вся хоккейная братия Спортса ждала, что он свалит тут же в Америку (как только дембельнётся). Никто не думал, что Федот окажется таким ид...том и додиком.
Я сам был в шоке. Сначала поездка в Дубай. Все такие, ну всё, сейчас сделает доки и прям оттуда рванёт в NHL.
Нифига, вернулся.
Потом уже все юзеры такие: ну остался. Но не в "ЦСКА" же возвращаться! Они тебя в армию забили, мечты лишили и пр.
А по итогу Федот спокойно подписывается с клубом, который его откровенно поимел. И уже рассуждает на тему перспектив команды в новом сезоне.
Ну не дурак ли!?
Блаженный одним словом. А мы тут за него глотку рвали год назад.
+10
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Crenk
Во всей этой ситуации неясен один нюанс
Прошлым летом сыграв на ОИ, завоевав Кубок Гагарина , заключил контракт с Филадельфией, ему поставили палки в колёса и не дали уехать .
Теперь все шансы уехать есть ! Зачем оставаться в ЦСКА ??! Они же поступили по хамски с ним
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ilya1809
Ответ Ryan T.
Дак в том-то всё и дело! Вся хоккейная братия Спортса ждала, что он свалит тут же в Америку (как только дембельнётся). Никто не думал, что Федот окажется таким ид...том и додиком. Я сам был в шоке. Сначала поездка в Дубай. Все такие, ну всё, сейчас сделает доки и прям оттуда рванёт в NHL. Нифига, вернулся. Потом уже все юзеры такие: ну остался. Но не в "ЦСКА" же возвращаться! Они тебя в армию забили, мечты лишили и пр. А по итогу Федот спокойно подписывается с клубом, который его откровенно поимел. И уже рассуждает на тему перспектив команды в новом сезоне. Ну не дурак ли!? Блаженный одним словом. А мы тут за него глотку рвали год назад.
Они(ЦСКА) в середине того сезона предварительно договорились что он останется, потом у Федотова появился нравишийся ему контракт от ФФ, он подписал его, за что настоящие пацаны объяснили ему наглядо что за базар отвечать надо, и слово он давал, и отправили его в армейку.Во время армейки они так же заранее спросили его, понял? Понял что если дал слово держи.на что он конечно сказал понял, и так же в середине службы они взяли с него слово что он подпишется с ЦСКА, и по сути он просто решил не рисковать, ведь не факт что в НХЛ задержится, не факт что в Россию не заглянет за это время да и родственники тут есть.
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ROS#
Ещё один. У этого паноптикума конец будет?
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Серый
(Не)уважаемые старперы! Вам осталось жить всего ничего, стоит признать. Не оставляйте после себя выжженную землю, подумайте о будущих поколениях! Мир меняется, причем очень давно, забудьте про свои старые порядки, когда мужья били жен, в армии служили 25 лет. Хватит милитаризировать все подряд! Жизнь без войн лучше, как и честная конкуренция в спорте, а не решения по понятиям.
P.S. Надеюсь, Федотову и всем россиянам доведется увидеть крокодиловые слезы Сечина, Есмантовича, Ротенберга, Третьяка, Фетисова и не только на скамье подсудимых в Гааге.
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Marienburg
Ответ ilya1809
Он ни дня не был в Америке- вот это аргумент)прям вау
Их у деда целый букет. При чем тут ЦСКА, если игрок решил; на каком основании федерация (на то и уполномоченная) вводит санкции. С последним доводом можно смело класть на любую дисквалификацию в своём чемпионате
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Сергей Анисимов
Ух как подгорело у этих недоруководителей.

Эти все истерии "на каком основании? Кто они такие? Что вообще происходит? " напоминает ролики в интернете, когда какой то умник захотел поумничать с Гибдд на дороге, а его быстро на место поставили и начался этот словесный понос.

Поделом вам. Истерикой доволен!
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Mohnatiy
Самого Федотова очень бы хотелось послушать. Или его в ЦСКА ещё и права голоса лишили?
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Al561
КХЛ, ФХР и остальные органы
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А какие еще органы?
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geath drips
"КХЛ, ФХР и остальные органы"
Какие остальные? Военный комиссариат?)
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42mk@
Ребят объясните что это за дичь такая. Как понять контракт автоматически продлён на сезон? С какого перепугу? Они заплатили Ивану за год или что? Как они в одностороннем порядке продлевают договор без Ивана? И если все таки там реальная подпись Ивана которую он поставил где то в дубаях после дембеля то какого х.. Он молчит? Интересно получается люди из ахл годами не вылазят контракт не могут выбить даже минимальный в нхл. А тут такая битва за среднего вратаря у которого в 26 лет всего сыграно под сотню игр в кхл. Че за цирк? С обеих сторон.
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Crenk
Ответ Ryan T.
Дак в том-то всё и дело! Вся хоккейная братия Спортса ждала, что он свалит тут же в Америку (как только дембельнётся). Никто не думал, что Федот окажется таким ид...том и додиком. Я сам был в шоке. Сначала поездка в Дубай. Все такие, ну всё, сейчас сделает доки и прям оттуда рванёт в NHL. Нифига, вернулся. Потом уже все юзеры такие: ну остался. Но не в "ЦСКА" же возвращаться! Они тебя в армию забили, мечты лишили и пр. А по итогу Федот спокойно подписывается с клубом, который его откровенно поимел. И уже рассуждает на тему перспектив команды в новом сезоне. Ну не дурак ли!? Блаженный одним словом. А мы тут за него глотку рвали год назад.
Тогда это просто Тряпка
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