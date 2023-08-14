Лафреньер о новом контракте: «Мой агент и «Рейнджерс» ведут переговоры. Надеюсь, все будет улажено в ближайшие недели»

Теги Рейнджерс НХЛ Алексис Лафреньер Хоккей

Алексис Лафреньер высказался о переговорах о новом контракте с «Рейнджерс».

На данный момент команде из Нью-Йорка доступно 2,278 млн долларов в платежной ведомости.

Первый номер драфта-2020 Лафреньер находится в статусе ограниченно свободного агента. Он еще не продлил контракт с клубом.

– Это произойдет. Мой агент и «Рейнджерс» ведут переговоры. Я надеюсь, что все будет улажено в ближайшие недели.

– Как ты справляешься с этой неопределенностью? 

– Все здорово, это НХЛ. Нужно набраться терпения, иногда это занимает больше времени, – сказал нападающий «Рейнджерс» Лафреньер.

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