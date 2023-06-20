Питер Лавиолетт: «Какко и Лафреньер хотят чувствовать, что их ценят – нужно дать шанс. Они все еще очень молодые игроки»

Питер Лавиолетт высказался о перспективах Каапо Какко и Алексиса Лафреньера.

«Им нужно дать шанс рассчитывать на большее. Я думаю, что внутри команды каждый хочет чувствовать такую ответственность.

Они хотят чувствовать, что их ценят за то, что они делают.

Речь идет о хоккеистах, у которых, вероятно, начинаются лучшие годы, но при этом они все еще очень молодые игроки. За этим следует рост.

Конечно, хотелось бы, что они сделали следующий шаг, получали больше игрового времени, может быть, продвигались выше в составе звеньев и играли больше в большинстве. У них должен быть шанс», – сказал главный тренер « » .