Друри о возможном обмене Лафреньера: «Считаем, что лучшие дни Алексиса впереди. Надеемся, что он надолго в «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Крис Друри НХЛ Алексис Лафреньер Хоккей

Крис Друри ответил на вопрос о возможном обмене Алексиса Лафреньера из «Рейнджерс».

Ранее в прессе появилась информация, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри ведет переговоры касательно обмена нападающего.

Алексис Лафреньер находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения трехлетнего контракта новичка.

«Это совершенно далеко от истины. Я не вел переговоры ни с одним генеральным менеджером по поводу Алексиса.

Он очень хороший молодой игрок. Мы считаем, что его лучшие дни впереди.

Мы довольны, что Алексис является частью нашей команды и надеемся, что он будет «рейнджером» еще долгое время. Поэтому эти сообщения – ложь», – сказал Друри.

Первый номер драфта НХЛ-2020 набрал 39 (16+23) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф – 0 очков в 7 играх.

8 комментариев

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Fanático
Ответ Edward21
Первый номер драфта провалился в Рейнджерс по сути, второй номер драфта Какко тоже. Даже близко не похожи по игре на топ-игроков. В нью-Йорке не умеют выбирать? Или просто так совпало?
В обоих случаях любой клуб на их месте сделал бы точно такой же выбор
+4
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+4
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Edward21
Первый номер драфта провалился в Рейнджерс по сути, второй номер драфта Какко тоже. Даже близко не похожи по игре на топ-игроков. В нью-Йорке не умеют выбирать? Или просто так совпало?
+2
-1
+1
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hhlg
Вижу руку Лавиолетта, АХАХ)
+1
0
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Тима Баярыстан
Ответ Edward21
Первый номер драфта провалился в Рейнджерс по сути, второй номер драфта Какко тоже. Даже близко не похожи по игре на топ-игроков. В нью-Йорке не умеют выбирать? Или просто так совпало?
мне кажется ещё и развивать не умеют. Ибо у Алексиса изначально не пошло игрок то хороший но слева Панарин играет так что и время урезанное и плюс как никак Нью Йорк попал бы в условный Детройт кажись и по другому бы пошло
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copti_san
Ответ Edward21
Первый номер драфта провалился в Рейнджерс по сути, второй номер драфта Какко тоже. Даже близко не похожи по игре на топ-игроков. В нью-Йорке не умеют выбирать? Или просто так совпало?
Просто так совпало, что из-за уже сформированного и сильного ростера оба вынуждены в третьем звене пахать, что очевидно серьезно сказывается на их перспективах и развитии. Не повезло им короче с франшизой
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Костя Кот
search gut для 3го звена
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Maxim Shumov
Плей-офф вообще на уровне провёл)) Франчайз игрок.
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37old
Тут, конечно, всем не повезло.
Рейнджерс не могли его не взять, хотя левый край им нужен был как собаке седло. И Лафренье игрок с довольно узкой специализацией, как выясняется.
Держать его в НЙР смысла никакого, но и получить за него что-нибудь существенное вряд ли возможно. Чемодан без ручки...
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