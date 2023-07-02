Друри о возможном обмене Лафреньера: «Считаем, что лучшие дни Алексиса впереди. Надеемся, что он надолго в «Рейнджерс»

Крис Друри ответил на вопрос о возможном обмене Алексиса Лафреньера из «Рейнджерс».

Ранее в прессе появилась информация, что генеральный менеджер « » ведет переговоры касательно обмена нападающего.

находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения трехлетнего контракта новичка.

«Это совершенно далеко от истины. Я не вел переговоры ни с одним генеральным менеджером по поводу Алексиса.

Он очень хороший молодой игрок. Мы считаем, что его лучшие дни впереди.

Мы довольны, что Алексис является частью нашей команды и надеемся, что он будет «рейнджером» еще долгое время. Поэтому эти сообщения – ложь», – сказал Друри.

Первый номер драфта НХЛ-2020 набрал 39 (16+23) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф – 0 очков в 7 играх.