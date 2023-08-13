Козлов о камбэке с «Автомобилистом»: «Удалось переломить матч за счет характера, работы, самоотдачи. В 3-м периоде начали более агрессивно играть, втыкаться»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Виктор Козлов КХЛ Кубок республики Башкортостан Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги игры против «Автомобилиста» (4:3).

«Салават» отыгрался с 1:3 в третьем периоде матча на Кубке Республики Башкортостан.

– Нам удалось переломить матч за счет характера, работы, самоотдачи. Ребята молодцы, третий период провели на высшем уровне. 

– Тактически как-то поменяли игру в третьем периоде?

– Мы начали более агрессивно играть, начали втыкаться. Первые два периода мы проигрывали очень много.

Сейчас такое время, когда мы ищем сочетания, смотрим на лидерские качества. Ребята показали, что у них есть характер.

– В заявке первое звено было непривычным. Почему именно такой порядок?

– У нас все полевые игроки и вратари должны быть лидерами, поэтому сегодня выпустили тройку Пименова первой, чтобы они тоже брали ответственность на себя. Все сработало, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.

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