Козлов о камбэке с «Автомобилистом»: «Удалось переломить матч за счет характера, работы, самоотдачи. В 3-м периоде начали более агрессивно играть, втыкаться»
Виктор Козлов подвел итоги игры против «Автомобилиста» (4:3).
«Салават» отыгрался с 1:3 в третьем периоде матча на Кубке Республики Башкортостан.
– Нам удалось переломить матч за счет характера, работы, самоотдачи. Ребята молодцы, третий период провели на высшем уровне.
– Тактически как-то поменяли игру в третьем периоде?
– Мы начали более агрессивно играть, начали втыкаться. Первые два периода мы проигрывали очень много.
Сейчас такое время, когда мы ищем сочетания, смотрим на лидерские качества. Ребята показали, что у них есть характер.
– В заявке первое звено было непривычным. Почему именно такой порядок?
– У нас все полевые игроки и вратари должны быть лидерами, поэтому сегодня выпустили тройку Пименова первой, чтобы они тоже брали ответственность на себя. Все сработало, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.
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