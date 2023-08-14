Крейчи закончил карьеру в НХЛ: «После 15 сезонов я решил завершить выступление в лучшей лиге мира»

Давид Крейчи завершил выступление в чемпионате НХЛ.

37‑летний нападающий объявил, что покидает «Бостон».

«После 15 полных сезонов в НХЛ я решил завершить выступление в лучшей лиге мира.

В этой организации у меня появилось столько прекрасных друзей. Вы всегда были рядом, когда мне было что-то нужно, и я всегда буду готов помочь вам.

Моим партнерам – мне повезло играть в стольких отличных составах и с такими потрясающими игроками. Мы всегда начинали как коллеги, но заканчивали друзьями. Горжусь тем, что познакомился с некоторыми своими лучшими друзьями за эти годы. Это лучшая часть нашего спорта.

Спасибо тренерскому персоналу, с которым повезло работать, – меня тренировали одни из лучших тренеров в мире.

А всем болельщикам «Брюинс» и городу – СПАСИБО! Вы всегда относились ко мне с уважением, за что я буду вечно благодарен. Буду скучать по матчам перед вами и навсегда останусь «мишкой», – написал игрок.

«Бостон» выбрал игрока во втором раунде драфта НХЛ-2004. 37‑летний нападающий провел за «Бостон» 1032 матча, набрав 786 (231+555) очков, в 160 матчах плей-офф в его активе 128 (43+85) баллов. Крейчи выиграл с «Бостоном» Кубок Стэнли в 2011 году, а также дважды становился лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

Хоккеист в сезоне-2022/23 вернулся в «Бостон» после сезона в чешском «Оломоуце». Крейчи набрал 56 (16+40) баллов в 70 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее о завершении карьеры объявил нападающий «Брюинс» Патрис Бержерон.

Сообщалось, что еще может сыграть за сборную . Чемпионат мира в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава.