Крейчи завершит карьеру в НХЛ, но еще может сыграть за сборную Чехии (Boston Hockey Now)

Давид Крейчи собирается завершить клубную карьеру.

37-летний нападающий « » намерен завершить карьеру в НХЛ и, как ожидается, в ближайшее время сделает заявление на этот счет, об этом сообщает Boston Hockey Now.

Однако форвард не планирует полностью уходить из хоккея.

еще может сыграть за . Чемпионат мира в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава.

Хоккеист в сезоне-2022/23 вернулся в «Бостон» после сезона в чешском «Оломоуце». Крейчи набрал 56 (16+40) баллов в 70 матчах прошедшего регулярного чемпионата .

Ранее о завершении карьеры объявил нападающий «Брюинс» Патрис Бержерон.