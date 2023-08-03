Крейчи завершит карьеру в НХЛ, но еще может сыграть за сборную Чехии (Boston Hockey Now)

Теги Бостон Давид Крейчи Сборная Чехии по хоккею НХЛ Хоккей

Давид Крейчи собирается завершить клубную карьеру.

37-летний нападающий «Бостона» намерен завершить карьеру в НХЛ и, как ожидается, в ближайшее время сделает заявление на этот счет, об этом сообщает Boston Hockey Now.

Однако форвард не планирует полностью уходить из хоккея.

Давид Крейчи еще может сыграть за сборную Чехии. Чемпионат мира в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава.

Хоккеист в сезоне-2022/23 вернулся в «Бостон» после сезона в чешском «Оломоуце». Крейчи набрал 56 (16+40) баллов в 70 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее о завершении карьеры объявил нападающий «Брюинс» Патрис Бержерон.

1 комментарий

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Бержерон, Крейчи..уходит старая гвардия...
Эпоха..
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