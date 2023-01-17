Крейчи – 7-й игрок в истории с 1000 матчей за «Бостон»
Давид Крейчи провел 1000-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Бостона» стала игра против «Филадельфии» (6:0).
В этом матче он набрал 3 (0+3) очка.
Всего на счету игрока 764 (226+538) балла в 1000 матчей в лиге.
Крейчи стал седьмым игроком в истории, сыгравшим не менее 1000 игр в составе «Бостона».
Ранее это удалось Здено Харе (1023), Уэйну Кэшману (1027), Дону Суини (1052), Патрису Бержерону (1259), Джонни Бьюсику (1436) и Рэю Бурку (1518).
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