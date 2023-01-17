Крейчи – 7-й игрок в истории с 1000 матчей за «Бостон»

Давид Крейчи провел 1000-й матч в .

Юбилейной для нападающего « » стала игра против «Филадельфии» (6:0).

В этом матче он набрал 3 (0+3) очка.

Всего на счету игрока 764 (226+538) балла в 1000 матчей в лиге.

Крейчи стал седьмым игроком в истории, сыгравшим не менее 1000 игр в составе «Бостона».

Ранее это удалось (1023), Уэйну Кэшману (1027), (1052), (1259), Джонни Бьюсику (1436) и Рэю Бурку (1518).