Крейчи – 7-й игрок в истории с 1000 матчей за «Бостон»

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Давид Крейчи провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Бостона» стала игра против «Филадельфии» (6:0).

В этом матче он набрал 3 (0+3) очка.

Всего на счету игрока 764 (226+538) балла в 1000 матчей в лиге.

Крейчи стал седьмым игроком в истории, сыгравшим не менее 1000 игр в составе «Бостона». 

Ранее это удалось Здено Харе (1023), Уэйну Кэшману (1027), Дону Суини (1052), Патрису Бержерону (1259), Джонни Бьюсику (1436) и Рэю Бурку (1518).

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1 комментарий

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Einfach Safari
Если бы прошлый год не отдыхал на родине, то мог бы уже быть сразу за бержероном. Но все равно легенда мишек
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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