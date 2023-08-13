Ротенберг о сборе СКА в Красной поляне: «Возможность работать в таком невероятном месте – подарок судьбы. Горный воздух и красивые пейзажи помогают легче перенести нагрузки»

Теги СКА Газпром КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о сборе СКА в Красной поляне.

«Второй день нашего сбора в Красной поляне, на объектах «Газпрома». Сегодня мы совместили серьезные ледовые тренировки с работой в «Городке». Такие комбинированные нагрузки помогут максимально подготовиться к долгому и непростому сезону.

Сама возможность работать в таком невероятном месте – это подарок судьбы. Горный воздух и красивые пейзажи помогают легче перенести любые нагрузки. Ну и отдельное спасибо сотрудникам «Газпрома» за заботу и гостеприимство!

Вместе идем вперед!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

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3 комментария

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Dinamik1
Наверно Льва Толстого читают он их вдахновляет.Недалекие.
+2
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Антон Некрасов
Абсолютно всеравно на тебя и на твои слова , человек спам
+1
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Machine Head
Скажите Ротенбергу , что он ничего нового не сказал . Комбинированным тренировкам лед/земля ровно столько сколько существует хоккей .
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