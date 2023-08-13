Евгений Свечников о карьере в НХЛ: «На своем пути я подобрал все камни! В последние годы сбился с ритма, потерялся стержень»

Теги Ак Барс Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников сказал, что его хоккейная карьера получается непростой.

В межсезонье 26-летний нападающий вернулся в Россию, подписав 2-летний контракт с «Ак Барсом». 

– Ваша карьера за океаном напоминала американские горки, когда за взлетом шло падение, наваливались травмы, вас ставили на драфт отказов… Когда вы сказали, что в России хотели бы ментально перезагрузиться, то имели в виду это?

– За пару минут не расскажешь, через что я прошел. На своем пути я подобрал все камни! И травмы были, и новые команды каждый год. А это значит, новый город, новый тренер, каждый раз надо вписываться в новый коллектив. И на все нужно время.

Я никого не виню, и только счастлив тому, как сложилась моя хоккейная судьба. Дело не в том, что мне надо перезагрузиться. Но я знаю, каким могу быть игроком, и что могу дать команде. Но в последние годы как‑то я сбился с ритма, потерялся какой‑то стержень.

Хочу вернуться на правильный путь и показать, на что я способен. Надеюсь, что смогу в «Ак Барсе» найти себя снова, поднимусь на ступень выше. Команда ставит перед собой огромные цели, – сказал форвард казанского клуба. 

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1 комментарий

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FRUNZE
Удачи в новом сезоне, в новой команде с новыми партнёрами. Главное найти себя, обретя себя обретёшь всё остальное. Удачи Жека и здоровья, здоровья и ещё раз здоровья 😉👍
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